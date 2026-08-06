ANTD.VN - Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm và trao quà trên hành trình ‘Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân’, trao tặng hơn 100 suất quà cho Ban giám hiệu nhà trường dân tộc nội trú và những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.

Dự chương trình có lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, đại diện lãnh đạo UBND xã Tả Phìn và sự có mặt của hơn 100 trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách trên địa bàn xã và học sinh 4 trường dân tộc nội trú.

Công an phường Hai Bà Trưng tặng quà lưu niệm cho Công an xã Tả Phìn.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an đối với nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Bùi Thế Anh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, là chủ trương lớn, thể hiện truyền thống nhân văn, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đối với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an phường luôn xác định “gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ” là trách nhiệm và cũng là tình cảm của người chiến sĩ Công an nói chung và Công an phường Hai Bà Trưng nói riêng.

Công an phường Hai Bà Trưng tặng quà cho 4 trường dân tộc nội trú.

Công an phường Hai Bà Trưng tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 4 trường dân tộc nội trú.

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng với chính quyền địa phường và bà con nhân dân trên địa bàn xã Tà Phìn.

Những phần quà tuy giá trị vật chất có thể chưa lớn, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, sự sẻ chia và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng với chính quyền địa phường và bà con nhân dân trên địa bàn xã Tà Phìn.

Đồng chí Trưởng Công an phường mong rằng những món quà nhỏ này sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con có thêm niềm vui, thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Với tinh thần “Mỗi ngày mỗi CBCS Công an phường Hai Bà Trưng làm một việc tốt phục vụ nhân dân”, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và tấm lòng “ Tương thân tương ái, Bầu ơi thương lấy Bí cùng” “Ấm tình quân và dân”. Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục hành trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân”. Công an Phường cũng mong muốn thông qua hoạt động này, tình cảm quân – dân, Công an – nhân dân ngày càng thêm gắn bó.

Những món quà góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con có thêm niềm vui, thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường đã trực tiếp trao hơn 100 suất quà gồm balo, mũ bảo hiểm, tranh ảnh lưu niệm, vật chất cho học sinh và các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đại diện UBND xã Tả Phìn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia và những phần quà quý báu của Công an phường Hai Bà Trưng với hơn 100 trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách trên địa bàn xã, khẳng định những món quà là nguồn động viên to lớn giúp bà con có thêm niềm vui, thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.