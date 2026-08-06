Dự chương trình có lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, đại diện lãnh đạo UBND xã Tả Phìn và sự có mặt của hơn 100 trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách trên địa bàn xã và học sinh 4 trường dân tộc nội trú.
Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an đối với nhân dân; góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Phát biểu tại chương trình, Trung tá Bùi Thế Anh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, là chủ trương lớn, thể hiện truyền thống nhân văn, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đối với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an phường luôn xác định “gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ” là trách nhiệm và cũng là tình cảm của người chiến sĩ Công an nói chung và Công an phường Hai Bà Trưng nói riêng.
Những phần quà tuy giá trị vật chất có thể chưa lớn, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, sự sẻ chia và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng với chính quyền địa phường và bà con nhân dân trên địa bàn xã Tà Phìn.
Đồng chí Trưởng Công an phường mong rằng những món quà nhỏ này sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con có thêm niềm vui, thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.
Với tinh thần “Mỗi ngày mỗi CBCS Công an phường Hai Bà Trưng làm một việc tốt phục vụ nhân dân”, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và tấm lòng “ Tương thân tương ái, Bầu ơi thương lấy Bí cùng” “Ấm tình quân và dân”. Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục hành trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân”. Công an Phường cũng mong muốn thông qua hoạt động này, tình cảm quân – dân, Công an – nhân dân ngày càng thêm gắn bó.
Trong khuôn khổ chương trình, Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường đã trực tiếp trao hơn 100 suất quà gồm balo, mũ bảo hiểm, tranh ảnh lưu niệm, vật chất cho học sinh và các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Đại diện UBND xã Tả Phìn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia và những phần quà quý báu của Công an phường Hai Bà Trưng với hơn 100 trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính sách trên địa bàn xã, khẳng định những món quà là nguồn động viên to lớn giúp bà con có thêm niềm vui, thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.
Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ của Công an phường Hai Bà Trưng thời gian qua là việc triển khai hiệu quả chương trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân”. Đây không chỉ là một chương trình an sinh xã hội mà còn là mô hình dân vận khéo, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi, thân thiện và trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên địa bàn.
Dưới sự lãnh đạo của Trung tá Bùi Thế Anh, Công an phường Hai Bà Trưng luôn xác định công tác an sinh xã hội là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Khi đời sống của nhân dân được quan tâm, khi người dân cảm nhận được sự gần gũi, trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an thì thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng được củng cố vững chắc. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà chương trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân” hướng tới.