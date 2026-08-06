Khen thưởng đột xuất lực lượng Công an xã Mê Linh

ANTD.VN - Kịp thời ngăn chặn hành vi gây rối, nhanh chóng phối hợp điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, Công an xã Mê Linh, Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Với thành tích xuất sắc này, tập thể và nhiều cá nhân của đơn vị đã được UBND xã Mê Linh khen thưởng đột xuất.

Đồng chí Trần Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Mê Linh trao khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết vụ việc gây rối TTCC trên địa bàn xã

Vừa qua, UBND xã Mê Linh (Hà Nội) tổ chức hội nghị khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sáng 3-8, tại trụ sở HĐND - UBND xã Mê Linh, Nguyễn Hải Hà (SN 1976), thường trú phường ở Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội; hiện ở thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh đã có hành vi chửi bới, gây mất an ninh trật tự. Mặc dù được các phòng, ban chuyên môn tuyên truyền, vận động, đối tượng vẫn tiếp tục chống đối, gây rối tại khu vực trụ sở UBND xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mê Linh đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn hành vi gây rối, nhanh chóng ổn định tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn tại trụ sở cơ quan hành chính.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Mê Linh trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết vụ việc gây rối TTCC trên địa bàn xã

Từ kết quả xác minh ban đầu và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hải Hà về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả trong xử lý vụ việc, đồng chí Trần Thanh Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mê Linh đã trao thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã và Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Mê Linh; đồng thời quyết định khen thưởng đột xuất đối với 12 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Mê Linh trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải quyết vụ việc gây rối TTCC trên địa bàn xã

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Mê Linh khẳng định, việc xử lý kịp thời các vụ việc gây rối trật tự công cộng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng thời đề nghị Công an xã Mê Linh tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt ở cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thu thập thông tin, dữ liệu đầy đủ, phát hiện và phòng ngừa từ sớm, từ xa; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.

Việc khen thưởng đột xuất không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mê Linh mà còn là động lực để lực lượng Công an cơ sở tiếp tục phát huy bản lĩnh, chủ động xử lý nhanh các vụ việc ngay từ địa bàn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, giữ vững bình yên cho nhân dân. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói "không" với mọi hành vi vi phạm, cùng chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn và phát triển.