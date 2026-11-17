Đối tượng và tang vật

Trưa 4-11-2026, tại sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp Công an xã Nội Bài tiến hành kiểm tra hành chính hành khách Đinh Thanh Hải (SN 1970), trú tại thôn Hậu, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình khi người này đang làm thủ tục lên chuyến bay VU1213, chặng Hà Nội – Buôn Ma Thuột.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hải tàng trữ trái phép 2,223 gam Methamphetamine và 1,181 gam Heroin.

Tại cơ quan Công an, Đinh Thanh Hải khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không quen biết trong quá trình di chuyển đến sân bay để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10-11-2026, Công an xã Nội Bài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Hải về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.