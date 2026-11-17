ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng để điều tra hành vi giết người.

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng gồm: Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 2008); Hoàng Đăng Đạt (sinh năm 2006); Phạm Trường G (sinh năm 2009) cùng ở xã Hợp Thịnh và Dương Minh Q (sinh năm 2009) ở xã Hoàng Vân, thành phố Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra, tối 16/4/2025, tại khu vực ngã ba Lý Viên, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, nhóm 4 thanh, thiếu niên đi trên hai xe mô tô đã rủ nhau trêu ghẹo anh Phạm Quốc C (phường Hiệp Hòa) dù trước đó không có mâu thuẫn.

Trong quá trình truy đuổi, một người trong nhóm dùng đá ném về phía anh C. Khi đó, anh C cúi đầu tránh, cùng thời điểm xe mô tô do anh điều khiển va chạm với xe của anh Nguyễn Văn K (phường Hiệp Hòa) đi ngược chiều. Hậu quả, anh K tử vong, anh C bị tổn hại 82% sức khỏe.

Căn cứ quy định Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người trong nhóm để điều tra về tội “giết người.

Vụ việc cho thấy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng từ những hành vi bột phát, thiếu kiểm soát. Chỉ vì lời rủ rê và tâm lý hùa theo bạn bè, nhóm thanh thiếu niên đã gây ra tai nạn thương tâm, tước đoạt tính mạng và làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác, để rồi phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Hành vi truy đuổi, ném gạch đá hoặc vật cứng về phía người đang điều khiển phương tiện giao thông tiềm ẩn rủi ro khôn lường, đe dọa trực tiếp sự an toàn của người bị truy đuổi và những người đi đường xung quanh.

Qua vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục, định hướng lối sống lành mạnh cho con em mình.