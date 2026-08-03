Từ đường chạy đến hành trình đầu tư: VPBankS lan tỏa trải nghiệm tài chính số

ANTD.VN - Trong khuôn khổ sự kiện VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026, VPBankS đã mang đến những trải nghiệm đầu tư gần gũi thông qua chuỗi hoạt động giải trí hấp dẫn và cơ hội khám phá nền tảng dịch vụ đầu tư số hiện đại – NEO Invest.

Đến với VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS – HoSE:VPX) cùng các thành viên trong hệ sinh thái tài chính VPBank đã kiến tạo một không gian trải nghiệm đa dạng. Mỗi đơn vị đảm nhận một vai trò riêng biệt, giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ tài chính đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của nhà đầu tư, qua đó giúp khách tham quan tiếp cận hệ sinh thái toàn diện của ngân hàng.

Trong đó, VPBankS giữ vai trò trung tâm giải pháp đầu tư, giúp khách tham quan tìm hiểu và từng bước tiếp cận các kênh đầu tư và mở rộng cơ hội tích lũy tài sản.

Mở đầu hành trình tại khu vực VPBankS, khách tham quan được thử sức với trò chơi đạp xe bền sức để thắp sáng biểu tượng thương hiệu. Hoạt động được lấy cảm hứng từ hành trình đầu tư dài hạn, nơi mỗi thành quả đều cần được vun đắp bằng sự kiên trì, kỷ luật và nỗ lực bền bỉ theo thời gian.

Các hoạt động thú vị tại gian hàng VPBankS, thu hút hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm

Sau thử thách, khách tham quan có thể trải nghiệm NEO Invest – nền tảng đầu tư số toàn diện (Digital Wealth Platform) của VPBankS. Tại sự kiện, đội ngũ VPBankS còn trực tiếp tư vấn và hướng dẫn, giúp khách tham quan dễ dàng mở tài khoản trực tuyến cũng như từng bước làm quen với hoạt động đầu tư chứng khoán. Sau khi hoàn tất thủ tục, anh Hữu Trí (24 tuổi) hào hứng chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ mở tài khoản chứng khoán sẽ khá rắc rối và mất nhiều thời gian, nhưng thực tế lại rất nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn thành xong còn được nhận quà nên tôi càng thấy thích thú lắm”.

Khách tham quan sự kiện được nhân viên VPBankS tận tình tư vấn và hỗ trợ

NEO Invest được thiết kế theo hướng cá nhân hóa, tích hợp nhiều tính năng từ mở tài khoản, giao dịch, nạp rút tiền, theo dõi hiệu quả danh mục đến các sản phẩm đầu tư mẫu như danh mục ePortfolio, chứng chỉ quỹ… qua đó đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm nhà đầu tư, từ người mới tiếp cận thị trường đến những khách hàng đã có kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, VPBankS chú trọng cung cấp chiều sâu thông tin thông qua hệ thống báo cáo phân tích chuyên sâu và đội ngũ tư vấn am hiểu thị trường. Nhờ đó, nhà đầu tư có thêm cơ sở để nhận diện cơ hội, kiểm soát rủi ro và đưa ra quyết định phù hợp trước những biến động của thị trường.

Khép lại hành trình trải nghiệm tại gian hàng, khách hàng mở tài khoản VPBankS tiếp tục tham gia khảo sát nhằm xác định nhu cầu đầu tư của bản thân. Những thông tin này giúp VPBankS hiểu rõ hơn mục tiêu của từng khách hàng, từ đó cung cấp sự tư vấn và đồng hành phù hợp trong quá trình tiếp cận thị trường. Khách hàng còn nhận được nhiều phần quà thiết thực như quạt cầm tay, ô thương hiệu VPBankS và voucher mua sắm trên nền tảng LynkiD.

Đông đảo khách hàng quan tâm và bắt đầu hành trình đầu tư tại VPBankS

Không gian sôi động với nhiều hoạt động thú vị, thông tin bổ ích cùng loạt quà tặng hấp dẫn đã giúp gian hàng VPBankS thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan và trực tiếp trải nghiệm. Trước đó, công ty cũng đã ghi dấu ấn tại nhiều sự kiện cộng đồng như: Ngày tài chính số 2026, VPBank Hanoi International Marathon..., mang đến cơ hội để người dân có dịp tìm hiểu các dịch vụ và công cụ hỗ trợ đầu tư, từng bước chủ động hơn trên hành trình tích lũy tài sản.

Trong tháng 7/2026, VPBankS vừa được tạp chí Anh Quốc – Global Business Outlook vinh danh là “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất - Best Brokerage House” tại lễ trao giải Global Business Outlook Awards (GBO Awards). Giải thưởng quốc tế là sự ghi nhận cho những bước tiến của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực môi giới, liên tục đổi mới sản phẩm, các chính sách margin và nền tảng giao dịch, nhằm đáp ứng tối đa cho nhu cầu của nhà đầu tư.

Không chỉ khẳng định qua các giải thưởng, VPBankS còn cho thấy sức hút ngày càng lớn đối với khách hàng thông qua kết quả kinh doanh tích cực và sự tăng trưởng rõ nét về thị phần môi giới. Kết thúc quý II/2026, VPBankS đạt 3,57% thị phần môi giới trên HoSE, mức cao nhất kể từ khi thành lập, qua đó vươn lên vị trí thứ 8. Trên HNX, công ty lọt top 3 với 6,71% thị phần, đồng thời nằm trong top 5 tại UPCoM với tỷ lệ 5,28%.

Tính đến cuối tháng 6/2026, VPBankS phục vụ khoảng 1,5 triệu khách hàng, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy tốc độ phát triển đặc biệt ấn tượng của công ty chứng khoán vừa đánh dấu cột mốc 4 năm hoạt động.

Dựa trên nền tảng tăng trưởng tích cực đó, VPBankS đang hướng đến việc hoàn thành mục tiêu nâng thị phần môi giới trên HoSE lên 5% trong năm 2026, đồng thời từng bước tiến tới vị trí top 2 thị phần trên sàn giao dịch này vào năm 2030.

VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 mang chủ đề “The City Rhythm” là sự kiện tiên phong tích hợp độc đáo ba yếu tố thể thao, âm nhạc và công nghệ. Đây cũng là sự kiện thuộc chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 33 năm thành lập VPBank, lan tỏa tinh thần "Vì một Việt Nam thịnh vượng".