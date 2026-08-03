Phê La chính thức ra mắt cửa hàng trên đỉnh Fansipan

ANTD.VN -Ngày 31/7, Phê La chính thức khai trương cửa hàng Phê La Phan Xi Păng tại độ cao 3.143m, đưa câu chuyện đặc sản Việt Nam đến một trong những điểm đến biểu tượng của đất nước.

Tọa lạc ở độ cao 3.143m giữa biển mây Phan Xi Păng, Phê La đặt tại Nhà kính 02, khu Sân Mây, Sun World Fansipan Legend (đường Nguyễn Chí Thanh, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Là thương hiệu Việt Nam, Phê La mong muốn kể câu chuyện về đặc sản Việt thông qua không gian trải nghiệm, các dòng đồ uống và những giá trị văn hóa bản địa.

Ngày 31/7, Phê La chính thức khai trương cửa hàng Phê La Phan Xi Păng tại độ cao 3.143m.

Điểm nhấn của Phê La Phan Xi Păng nằm ở không gian được thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa vùng cao Tây Bắc, nơi những chi tiết kiến trúc và chất liệu mang đậm bản sắc địa phương hòa quyện cùng phong cách hiện đại đặc trưng của Phê La. Mỗi góc nhỏ của cửa hàng đều được chăm chút nhằm tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa truyền tải câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng với không gian mang đậm màu sắc văn hóa Tây Bắc, Phê La Phan Xi Păng còn giới thiệu thức uống đá xay đặc biệt Phan Xi Păng, được sáng tạo dành riêng cho cửa hàng trên độ cao 3.143 m. Cùng với đó là bộ sưu tập quà tặng độc đáo lấy cảm hứng từ hoa văn thủ công Việt Nam, nối dài hành trình tôn vinh bản sắc dân tộc qua từng sản phẩm.



Từ trà Ô Long Việt Nam đến cà phê đặc sản, mỗi hương vị tại Phê La là một lát cắt của câu chuyện đặc sản Việt, để du khách vừa thưởng thức đồ uống, vừa cảm nhận những giá trị văn hóa được gửi gắm trong không gian giữa biển mây Fansipan.

Phê La Phan Xi Păng – điểm dừng chân đậm bản sắc Việt giữa biển mây Fansipan.

Sự xuất hiện của Phê La Phan Xi Păng mang đến một không gian thư giãn mang đậm bản sắc Việt tại Sun World Fansipan Legend, nơi du khách có thể thư giãn, check in và ngắm biển mây trôi lững lờ qua dãy núi Hoàng Liên Sơn sau hành trình chinh phục cột mốc 3.143 m.

Mỗi góc nhỏ tại Phê La Phan Xi Păng đều mang hơi thở văn hóa Tây Bắc, hòa quyện cùng phong cách đặc trưng của Phê La.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2021 với cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, Phê La nhanh chóng ghi dấu ấn với định hướng tôn vinh đặc sản Việt thông qua trà Ô Long và cà phê đặc sản. Sau 5 năm phát triển, thương hiệu đang tiệm cận cột mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc, từng bước lan tỏa câu chuyện về nông sản, văn hóa và bản sắc Việt đến đông đảo người tiêu dùng.

Du khách check-in thức uống đặc biệt tại Phê La Phan Xi Păng ngày đầu khai trương.

Còn Sun World Fansipan Legend cũng vừa kỷ niệm dấu mốc “một thập kỷ khai hoa” với con số 10 triệu lượt khách và thành tích ấn tượng - Điểm đến dẫn đầu lượng đặt chỗ trên nền tảng du lịch trực tuyến Agoda theo thống kê tại 8 thị trường châu Á trong vòng nửa năm đầu 2026.



Trải qua một thập kỷ, khu du lịch trên đỉnh Fansipan không chỉ sở hữu hệ thống cáp treo đạt kỷ lục Guinness mà còn hấp dẫn du khách bằng những thiên đường hoa bốn mùa, quần thể kiến trúc tâm linh kỳ vĩ, Bản Mây tái hiện sinh động hồn cốt văn hóa Tây Bắc cùng nhiều lễ hội, show diễn mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc. Sun World Fansipan Legend từng nhiều năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh là “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới” và “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới”.

Sự hợp tác giữa hai thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam Sun World Fansipan Legend và Phê La không chỉ mang đến những giá trị cộng hưởng về thương hiệu và trải nghiệm du lịch dành cho du khách, mà còn góp phần tôn vinh nông sản Việt, lan tỏa hình ảnh văn hóa Tây Bắc đến với du khách trong và ngoài nước.