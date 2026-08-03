Sắp triển khai gói vay ưu đãi 220.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên

ANTD.VN - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền 220.000 tỷ đồng để cho vay gói ưu đãi hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên...

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Thanh Hà thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: VGP)

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3-8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% trong năm 2026, về chính sách tiền tệ, NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp, công cụ để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và giữ an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

Riêng về lĩnh vực tín dụng, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô. Trong đó, đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại cấp tín dụng đối với các dự án lớn, đặc biệt là 18 dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm có tính chất lan tỏa, liên kết và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương.

Cùng đó, điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 30% đến 40%, tạo thêm dư địa cho việc cấp tín dụng không chỉ ngắn hạn mà trung dài hạn cho các dự án trọng điểm của đất nước hoặc của các địa phương.

NHNN cũng đã cho phép các ngân hàng thương mại được không tính vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hạng mục cho vay đối với nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và khu chế xuất, tạo điều kiện để các ngân hàng cung ứng vốn, tăng thêm tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên và mang tính chất an sinh.

Ngày 30-7 vừa qua, NHNN đã điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước từ 20% đến 50% để tạo thêm dư địa cho các ngân hàng thương mại trong cấp tín dụng và chính sách này áp dụng trong 2 năm, từ 1-8 năm nay cho đến hết ngày 31-7-2028.

Đồng thời, NHNN đã chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi, giảm lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên.

“Đến nay, các ngân hàng thương mại nhà nước (4 ngân hàng thương mại nhà nước) đã đăng ký số tiền 220.000 tỷ đồng để cho vay gói ưu đãi này. NHNN đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm trong một vài ngày tới” - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Thanh Hà thông tin.

Theo ông Hà, với các giải pháp đồng bộ như vậy, đến ngày 29-7 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm ngoái. Cơ cấu tiếp tục tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các ngành, lĩnh vực động lực của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: VGP)

Cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin các chính sách về miễn giảm, gia hạn thuế và phí trong thời gian tới.

Cụ thể: Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31-12-2026; Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kéo dài đến hết ngày 31-12-2030; Tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí, lệ phí và có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-12-2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân…

Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu về 0% từ ngày 9-3-2026 đến hết ngày 30-9-2026. Tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không phải kê khai tính nộp thuế VAT nhưng được khấu trừ đầu vào đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30-9-2026.

Đặc biệt, trong quá trình xảy ra xung đột ở Trung Đông, trước tình hình giá xăng dầu có biến động mạnh, Ngân sách Nhà nước đã ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để sử dụng cho việc hỗ trợ giá đối với các mặt hàng xăng dầu…