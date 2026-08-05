Giá lợn hơi giảm mạnh, thịt lợn tại chợ vẫn giữ nguyên

ANTD.VN - Giá lợn hơi đã giảm xuống mức thấp nhất là 60.000 đồng/kg và giữ ổn định nửa tháng nay, nhưng giá thịt lợn tại các chợ vẫn giữ nguyên.

Giá thịt lợn vẫn giữ ổn định

Hôm nay (5-8), giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục dao động trong khoảng 60.000–63.000 đồng/kg. So với những ngày trước, mặt bằng giá nhìn chung vẫn nghiêng về xu hướng thấp, trong đó miền Bắc giữ vị trí cao nhất, còn miền Trung và miền Nam chủ yếu giao dịch ở vùng 60.000–62.000 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là mức cao nhất cả nước hiện chỉ còn 63.000 đồng/kg, xuất hiện tại một số địa phương miền Bắc như: Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên. Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất 60.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 61.000–63.000 đồng/kg. Dù không còn những mức cao như giai đoạn giữa tháng 7, khu vực này vẫn là vùng có mặt bằng giá tốt nhất cả nước.

Ninh Bình và Lào Cai đang là hai địa phương có giá thấp nhất miền Bắc, cùng ở mức 61.000 đồng/kg.

Nhìn tổng thể, giá lợn hơi miền Bắc khá đồng đều, biên độ chỉ 2.000 đồng/kg. Điều này cho thấy thị trường khu vực này vẫn giữ được sự ổn định tương đối, dù mức giá chung đã hạ thấp hơn trước.

Trong khi đó, thị trường miền Trung đang khá lặng sóng. Giá thu mua phổ biến tập trung quanh ngưỡng 61.000 đồng/kg, phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng và sức mua chưa thật sự cải thiện rõ.

Tại miền Nam, hiện có 4 địa phương cùng giữ mốc 60.000 đồng/kg cho thấy sức ép giá thấp vẫn còn khá rõ. So với miền Bắc, chênh lệch giữa hai vùng lên tới 3.000 đồng/kg, phản ánh sự khác biệt về cung cầu và nhịp giao dịch ở từng khu vực.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, nếu nhu cầu tiêu thụ chưa cải thiện mạnh, giá lợn hơi có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp. Với người chăn nuôi, đây vẫn là giai đoạn cần tính toán kỹ thời điểm xuất bán, chi phí đầu vào và sức nặng đàn để tránh áp lực lợi nhuận kéo dài.

Đáng chú ý, mặc dù giá lợn hơi giảm mạnh nhưng tại Hà Nội, giá thịt lợn tại các chợ vẫn giữ ổn định suốt cả tháng nay. Thịt nạc vai, ba chỉ, sườn 150.000 đồng/kg. Nạc mông, nạc thăn 140.000 đồng/kg.

Nhiều người bán cho biết, giá bán tại các chợ không giảm vì chi phí vận chuyển, chi phí nhân công tại các lò mổ đều đã tăng và chưa “hạ nhiệt” nên người tiêu dùng vẫn chưa được giảm giá.

Sức mua loại thực phẩm này cũng giữ ổn định, không có đột biến do yếu tố mùa vụ, thời tiết.