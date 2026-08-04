Các ngân hàng trung ương mua vàng kỷ lục khi giá giảm sâu

ANTD.VN - Các quỹ ETF và nhu cầu đầu tư nhỏ lẻ đã tháo chạy khỏi vàng dẫn đến đợt giảm giá theo quý lớn nhất 1 thập kỷ, song các ngân hàng trung ương lại đẩy mạnh mua, với lực mua lớn nhất trong lịch sử quý II hàng năm.

Quý II/2026, thị trường vàng đã chứng kiến đợt giảm giá theo quý lớn nhất của vàng trong 1 thập kỷ. Tháng 7, diễn biến cũng chưa mấy cải thiện khi giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm thêm hơn 2,8%.

Hiện giá vàng đang có xu hướng dao động trong phạm vi hẹp trên 4.000 USD/ounce trong bối cảnh không có nhiều thông tin đột biến liên quan đến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Mỹ. Đồng thời, tình hình eo biển Hormuz cũng chưa có diễn biến mới nào thực sự khả quan.

Bước sang những phiên giao dịch đầu tháng 8, giá vàng thế giới chưa có quá nhiều biến động. Kim loại quý vẫn đang giao dịch quanh vùng 4.050 – 4.060 USD/ounce.

Trong nước, sáng nay, giá vàng giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng sau khi đứng im trong phiên hôm qua. Theo đó, vàng SJC được niêm yết mức 137,0 – 140,0 triệu đồng/lượng.

Nhẫn SJC 999.9 236 - 139,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138,0 – 142,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 137,3 – 141,3 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 137,0 – 140,0 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 135,8 – 139,8 triệu đồng/lượng…

Vàng vẫn đang trải qua giai đoạn không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, Báo cáo Xu hướng Nhu cầu Vàng vừa được Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố cho thấy, bất chấp việc bị bán tháo trong ngắn hạn, xu hướng mua dài hạn của vàng vẫn khá tích cực.

Các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vàng trong quý II/2026

Cụ thể, trong quý II/2026, thị trường vàng thế giới đã chứng kiến đợt sụt giảm mạnh nhất theo quý trong vòng 1 thập kỷ qua. Diễn biến này khiến thị trường chịu áp lực bán tháo nghiêm trọng.

Cuộc chiến ở Iran tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, kích hoạt lo ngại lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải áp dụng lập trường chính sách tiền tệ diều hâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Nhu cầu đầu tư (không tính thị trường OTC) đã giảm mạnh xuống còn 262 tấn trong quý II/2026 khi các quỹ ETF vàng vật chất ghi nhận mức rút vốn ròng 45 tấn sau khi đã thu hút dòng vốn mạnh mẽ vào đầu năm.

Lực bán tập trung nhiều vào tháng 6 khi các nhà đầu tư bán tháo do giá vàng giảm, lợi suất thực tăng, đồng USD mạnh lên và thị trường xuất hiện tâm lý kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm.

Thị trường Bắc Mỹ chiếm phần lớn lượng thoái vốn khỏi các quỹ ETF trong quý II. Dù vậy, tính lũy kế trong cả 6 tháng đầu năm, tổng lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF toàn cầu vẫn tăng 18 tấn nhờ dòng vốn mạnh mẽ từ Châu Á và nhu cầu khiêm tốn từ Châu Âu.

Ngược với vàng ETF, WGC cho biết mảng đầu tư vàng vật chất vẫn duy trì sức chống chịu đáng kinh ngạc. Nhu cầu vàng thỏi và đồng xu vàng toàn cầu đạt tổng cộng 307 tấn trong quý, gần như không đổi so với một năm trước bất chấp việc giảm đáng kể so với lực mua cực kỳ mạnh mẽ ở quý I.

Trung Quốc vẫn là thị trường đầu tư bán lẻ lớn nhất thế giới, với nhu cầu vàng thỏi và đồng xu đạt 107 tấn trong quý II và 314 tấn trong nửa đầu năm - mức hiệu suất nửa đầu năm mạnh nhất từng được ghi nhận. WGC cho biết các nhà đầu tư tiếp tục ưu ái vàng trong bối cảnh lợi suất trong nước thấp, thị trường bất động sản trì trệ và bất ổn địa chính trị kéo dài.

Nhu cầu đầu tư của Ấn Độ cũng duy trì khả quan, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 50 tấn, nhờ lực mua bắt đáy trong đợt điều chỉnh giá.

Báo cáo cũng nhấn mạnh nhu cầu OTC tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ, đạt 327 tấn trong quý II, nâng tổng nhu cầu OTC nửa đầu năm lên 571 tấn. Phần lớn lực mua này có nguồn gốc từ Châu Á.

WGC cho biết tổng nhu cầu vàng, bao gồm cả các giao dịch phi tập trung (OTC), không đổi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.269 tấn trong quý II. Nhu cầu trong nửa đầu năm đạt 2.522 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, theo WGC, bất chấp áp lực bán, xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn giữ nguyên. WGC nhận định nhu cầu đầu tư sẽ tiếp tục là động lực chính của thị trường vàng trong nửa cuối năm, trong đó các nhà đầu tư Châu Á và lực mua OTC dự kiến sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Trong khi cầu đầu tư vàng của các quý ETF giảm thì sức mua vàng của các ngân hàng trung ương bất ngờ vọt tăng mạnh trong quý II.

Theo WGC, các ngân hàng trung ương đã mua 289 tấn vàng trong quý II, gấp hơn 5 lần so với lượng mua vào trong quý I/2026. Quý II/2026 cũng đánh dấu quý II có lực mua mạnh nhất trong lịch sử dữ liệu.

Trong đó, Ba Lan tiếp tục là quốc gia mua nhiều nhất (51 tấn); Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng lượng dự trữ thêm 33 tấn - đợt mua theo quý lớn nhất của nước này kể từ cuối năm 2023.

WGC cho biết sức mua của ngân hàng trung ương phục hồi củng cố thêm cho lập luận cấu trúc dài hạn về việc các ngân hàng trung ương mua vàng, ngay cả khi tổng lượng mua của năm 2026 được dự báo sẽ kết thúc ở mức thấp hơn tốc độ kỷ lục của năm ngoái.