Taxi kêu khó vì phải lập hóa đơn điện tử từng chuyến xe, Cục Thuế nói gì?

ANTD.VN - Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định các quy định về việc lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vận tải bằng xe taxi hiện nay không làm tăng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Liên quan đến quy định về hóa đơn điện tử, gần đây có một số ý kiến cho rằng việc lập hóa đơn điện tử với từng chuyến xe gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, với đặc thù mỗi ngày phát sinh số lượng chuyến xe rất lớn, việc xuất hóa đơn điện tử theo từng chuyến đồng nghĩa hệ thống phải xử lý khối lượng dữ liệu lớn theo thời gian thực. Điều này kéo theo chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ, máy chủ, phần mềm, lưu trữ dữ liệu và duy trì vận hành tăng đáng kể.

Do đó, Hiệp hội cho rằng, việc xuất hóa đơn điện tử theo từng chuyến cần được cân nhắc kỹ hơn về tính phù hợp trong thực tiễn vận hành. Thay vì yêu cầu xuất hóa đơn ngay sau từng chuyến xe, có thể nghiên cứu phương án linh hoạt hơn như xuất hóa đơn tổng hợp theo ngày hoặc theo bảng kê, trên cơ sở vẫn bảo đảm dữ liệu doanh thu đầy đủ, minh bạch và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế.

Hiện nay không có quy định về việc lập hóa đơn tổng với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Tuy nhiên, phản hồi thông tin trên, Cục Thuế (Bộ Tài chính) lại khẳng định các quy định về việc lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vận tải bằng xe taxi hiện nay không làm tăng chi phí tuân thủ như dư luận phản ánh.

Theo Cục Thuế, hiện nay, việc lập hóa đơn điện tử được quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Quản lý thuế số 108/2026/QH15 quy định về nguyên tắc, quyền và trách nhiệm lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Và tại khoản 4 Điều 9 và khoản 3 Điều 16 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2026/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử quy định thời điểm lập hóa đơn và trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, Nghị định không quy định việc lập hóa đơn tổng với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có hệ thống phần mềm quản lý chi tiết từng giao dịch, có dữ liệu thu tiền được lưu trữ trên hệ thống theo từng giao dịch được thực hiện như sau:

Đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ;

Đối với dịch vụ cung cấp cho cá nhân là người tiêu dùng không cung cấp thông tin, doanh nghiệp gửi cơ sở dữ liệu thông tin chi tiết giao dịch đến cơ quan thuế theo Bảng thông tin chi tiết giao dịch;

Đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng lấy hóa đơn ngay sau khi cung cấp dịch vụ (có thể bao gồm cả doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân) thì thực hiện lập hóa đơn điện tử cho khách hàng đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định.

Như vậy, Cục Thuế khẳng định, với quy định như trên không làm tăng chi phí tuân thủ và đã được quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP.