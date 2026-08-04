Xuất khẩu sầu riêng hướng tới mốc 4 tỷ USD

ANTD.VN -Ước tính, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đạt 1,8 tỷ USD, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đang có sự tăng tốc mạnh mẽ từ quý 2 đến nay. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, trong quý 2, xuất khẩu sầu riêng đạt 863 triệu USD, tăng 289,5% so với quý 1 và tăng 18,9% so với quý 2/2025.

Tính chung trong 2 quý đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đã đạt 1,085 tỷ USD, gần bằng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng của năm 2025 (khoảng 1,2 tỷ USD).

Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng tới do đang là cao điểm thu hoạch ở khu vực Tây Nguyên - nơi chiếm khoảng một nửa diện tích sầu riêng Việt Nam.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam ước tính, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đã đạt khoảng 600 - 700 triệu USD, qua đó, đưa xuất khẩu 7 tháng lên khoảng 1,8 tỷ USD, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu sầu riêng cả năm 2026 được dự báo sẽ vượt mức 4 tỷ USD

Ông Nguyên dự báo, từ tháng 8 đến tháng 10, mỗi tháng, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng có thể đạt gần 1 tỷ USD. Như vậy, đến hết năm nay, xuất khẩu sầu riêng hoàn toàn có thể vượt mốc 4 tỷ USD.

Nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc trong năm nay đang mạnh. Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 6 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc đạt 1,07 triệu tấn, tăng gần 300 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2025.

Thái Lan đang là nguồn cung sầu riêng lớn nhất cho Trung Quốc. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan vào Trung Quốc đạt 3,79 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 81% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng này.

Sầu riêng Thái Lan chiếm tỷ trọng cao trong 6 tháng đầu năm nhờ hạ tầng logistics được cải thiện và việc kiểm soát chất lượng tốt. Trong mùa cao điểm, sầu riêng Thái Lan được vận chuyển qua dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh Lancang - Mekong Express có thể đến Côn Minh chỉ trong vòng 26 giờ và được phân phối đến hơn 30 thành phố của Trung Quốc trong vòng 48 giờ.

Việt Nam là thị trường cung cấp sầu riêng lớn thứ 2 cho Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 với trị giá đạt 846 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18%. Đứng thứ 3 là Malaysia với 30 triệu USD.

Hiện Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 90% lượng sầu riêng toàn cầu. Tuy nhiên, khi sản lượng sầu riêng tại nhiều nước xuất khẩu vào Trung Quốc đồng loạt tăng nhanh, đã dẫn tới giá sầu riêng giảm trên thị trường này.

Việc Ấn Độ vừa cho phép Việt Nam được xuất khẩu sầu riêng tươi sang thị trường này cũng đã mở ra những cơ hội mới cho sầu riêng Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Phúc Nguyên, hàng rào thuế quan vẫn là trở ngại rất lớn đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu vào Ấn Độ. Nhiều mặt hàng của Việt Nam hiện chưa thể xuất khẩu nhiều sang Ấn Độ do bị áp thuế nhập khẩu rất cao, tới 40 - 50%, thậm chí có mặt hàng tới 70%.

Bên cạnh đó, do sầu riêng nhìn chung còn khá mới mẻ với phần lớn người tiêu dùng Ấn Độ, do đó, cần có những hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại... để giúp người Ấn Độ làm quen và dần yêu thích hương vị đặc trưng của loại trái cây này.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam phá kỷ lục với 3,85 tỷ USD.