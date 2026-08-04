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CPI giảm tháng thứ hai liên tiếp

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Vân Hằng

ANTD.VN - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước. Đây là tháng tháng thứ hai liên tiếp CPI giảm.

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CPI tháng 7 tiếp tục giảm

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ, có 3 nhóm chỉ số giá giảm và 8 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng. Cụ thể, 3 nhóm giảm là: giao thông giảm 2,02%; Ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,07%.

Ở chiều ngược lại, giá các nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, giải trí và du lịch tiếp tục tăng.

Sau khi tăng liên tục từ tháng 1 đến hết tháng 5, CPI giảm trong tháng 6 và tháng 7, tuy nhiên mức giảm của tháng 7 thấp hơn tháng 6.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), dù CPI tháng 7 giảm nhẹ, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi giá nhiều mặt hàng, dịch vụ thiết yếu tiếp tục duy trì ở mức cao. Bình quân 7 tháng đầu năm, CPI tăng chủ yếu do giá xăng dầu, gas, tiền thuê nhà, điện sinh hoạt, vật liệu xây dựng, dịch vụ y tế, giáo dục và một số dịch vụ tiêu dùng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, CPI bình quân tăng 4,39%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,19%.

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Từ khóa:

#CPI tháng 7 #lạm phát

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