An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Kinh doanh

Thông báo: Từ 10/08/2026, VPBank Trần Hưng Đạo hoạt động tại địa điểm mới

0 bình luận
P.V

ANTD.VN - Nhằm phục vụ chu đáo lượng khách hàng ngày càng gia tăng, đồng thời mong muốn Quý khách hàng chạm đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong một không gian hiện đại và sang trọng, VPBank Trần Hưng Đạo sẽ di dời địa điểm giao dịch.

Theo đó, từ ngày 10/08/2026, VPBank Trần Hưng Đạo chính thức hoạt động tại địa điểm mới. Chi tiết:

VPBANK TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ mới: Số 195 Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội

Địa chỉ cũ: Một phần diện tích tầng 1 và tầng 2 tại Tòa nhà Asahi – Hinode City, Số 201 Đường Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

vpbank-chi-nhanh-thumbnail.jpg
VPBank Trần Hưng Đạo sẽ hoạt động tại địa chỉ mới từ ngày 10/8 tới

Từ ngày 10/08/2026, VPBank Trần Hưng Đạo rất hân hạnh được đón tiếp Quý khách đến giao dịch tại địa chỉ mới khang trang, hiện đại tích hợp công nghệ cao và tự động hoá các dịch vụ.

Khách hàng có nhu cầu giao dịch có thể đặt lịch hẹn (booking online), chủ động ấn định chính xác ngày, giờ giao dịch với VPBank và chỉ cần đến đúng giờ đã đặt thì sẽ được VPBank phục vụ ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi. Với mô hình chi nhánh mới và hiện đại, VPBank Trần Hưng Đạo chắc chắn sẽ đem đến cho quý khách trải nghiệm tuyệt vời.

Tin liên quan

Từ khóa:

#VPBank #ngân hàng

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng