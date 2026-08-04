GPBank xây dựng hệ sinh thái tài chính số đồng hành cùng Hà Nội

ANTD.VN - Là địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, Hà Nội đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong cách người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính. Trong bối cảnh đó, GPBank từng bước mở rộng sự hiện diện của một thương hiệu ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm nền tảng và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, thông qua việc kết nối các giải pháp tài chính số với những hoạt động tiếp cận cộng đồng ngay giữa lòng Thủ đô.

Hiện diện giữa lòng Thủ đô bằng những trải nghiệm thực tế

Sau hơn một thập kỷ thúc đẩy chuyển đổi số, Hà Nội đang trở thành một trong những trung tâm kinh tế số năng động nhất cả nước. Thành phố không chỉ là trung tâm hành chính, tài chính và dịch vụ của miền Bắc mà còn là nơi hội tụ các doanh nghiệp công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và lực lượng lao động trẻ có khả năng tiếp cận nhanh với các dịch vụ số.

Trong bối cảnh ấy, vai trò của ngân hàng cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống, ngân hàng ngày càng trở thành nền tảng đồng hành cùng khách hàng trong mọi nhu cầu tài chính, từ thanh toán, tiết kiệm đến quản trị dòng tiền và giao dịch số.

Nằm trong dòng chảy đó, GPBank coi nền tảng công nghệ là "phần gốc" của quá trình chuyển đổi, đồng thời từng bước đưa hình ảnh thương hiệu và các giải pháp ngân hàng số đến gần hơn với người dân thông qua những hoạt động tiếp cận trực tiếp tại địa phương.

Trong ngày 8/8/2026, GPBank triển khai chuỗi hoạt động tiếp cận thương hiệu tại Hà Nội với hai điểm nhấn. Chiếc xe bus mang nhận diện thương hiệu GPBank sẽ di chuyển liên tục qua các tuyến phố trọng điểm nhằm lan tỏa hình ảnh ngân hàng tới đông đảo người dân Thủ đô. Song song đó, một xe minivan sẽ có mặt tại Chợ Hà Đông (Khu A, tòa nhà 4 tầng) từ 9h.00-19h.00 ngày 08/08/2026 để hỗ trợ người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus, tư vấn mở tài khoản và trao tặng các món quà thú vị của chương trình.

Xe bus mang nhận diện thương hiệu GPBank xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội

Hoạt động trải nghiệm khách hàng cũng sẽ được tổ chức chính tại Chợ Hà Đông, nơi đội ngũ tư vấn của GPBank trực tiếp hướng dẫn người dân khám phá các tiện ích trên ứng dụng GP.DigiPlus như mở tài khoản trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số và nhiều dịch vụ ngân hàng số khác. Khách hàng mở tài khoản thành công sẽ nhận quà theo chương trình, qua đó có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các giải pháp tài chính số mà GPBank đang phát triển

Xe bus nhận diện thương hiệu sẽ đi qua nhiều tuyến phố và khu vực trung tâm có lưu lượng giao thông lớn như Công viên Thống Nhất, Vincom Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ga Hà Nội, Nhà hát Lớn và Vincom Times City, góp phần tăng độ phủ hình ảnh GPBank trên địa bàn thành phố.

Đầu tư bài bản trên nền tảng công nghệ

Đằng sau những trải nghiệm số mà khách hàng nhìn thấy là quá trình đầu tư bài bản vào hạ tầng công nghệ.

Tính đến hết tháng 6/2026, GPBank đã hoàn thành triển khai hệ thống New Core Banking thế hệ mới - dự án công nghệ trọng điểm giúp chuẩn hóa nền tảng vận hành, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm và tạo nền móng cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện.

Song song với đó, ngân hàng đang triển khai đồng bộ nhiều dự án công nghệ từ hệ thống lõi, nền tảng dữ liệu, hạ tầng công nghệ, bảo mật cho đến các kênh giao dịch số. Ở phân khúc khách hàng cá nhân, ứng dụng GP.DigiPlus liên tục được nâng cấp với nhiều tiện ích như định danh điện tử, xác thực sinh trắc học, mở tài khoản trực tuyến, tiết kiệm online, thanh toán QR cùng nhiều dịch vụ số khác.

Khách hàng mở tài khoản thành công sẽ nhận quà theo chương trình

Đối với doanh nghiệp, ngày 1/7/2026, GPBank chính thức đưa vào vận hành nền tảng GPBank Biz, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, giao dịch và vận hành trên một nền tảng số hiện đại, an toàn và thuận tiện hơn.

Hiệu quả của chiến lược này nhanh chóng được phản ánh qua thực tế khi số lượng khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân tăng gần 7 lần trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến hết tháng 6/2026 so với nền tảng Internet Banking trước đây.

Việc đầu tư đồng bộ vào công nghệ, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng đang mang lại những kết quả tích cực cho GPBank.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, huy động từ khách hàng tăng 30%, dư nợ tín dụng tăng 21%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng hơn 780% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh những chuyển biến tích cực trong quá trình tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả vận hành của ngân hàng.