Hà Nội: Thị trường lao động "khát" nhân lực phục vụ các dự án lớn

ANTD.VN - Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động Hà Nội đang được hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt các siêu dự án bước vào giai đoạn thi công.

Theo khảo sát, các dự án như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và Khu đô thị thể thao Olympic... đang cần nhu cầu lớn về kỹ sư, công nhân kỹ thuật và lao động vận hành máy móc.

Riêng ngành xây dựng chiếm 7,1% tổng cầu lao động. Phiên giao dịch dự kiến sẽ có 30-50 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng nhiều vị trí từ lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật đến kỹ sư và quản lý dự án. Người lao động sẽ được tư vấn, phỏng vấn trực tiếp, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp.

Ngoài ra, người lao động còn được tư vấn miễn phí về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, pháp luật lao động và các chính sách hỗ trợ việc làm hiện hành; được hướng dẫn đăng ký hồ sơ tìm việc và khai thác hiệu quả các tiện ích trên Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, tạo cơ hội việc làm cho người lao động và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông vào ngày 25/8/2026.

Ban tổ chức kỳ vọng phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông không chỉ mang ý nghĩa giải quyết nhu cầu tuyển dụng trước mắt của doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và các dự án phát triển hạ tầng của Thủ đô.