Dự kiến cải tạo chung cư 15C Trần Khánh Dư thành toà nhà 21 tầng

ANTD.VN -UBND phường Cửa Nam đang lên phương án cải tạo chung cư 15C Trần Khánh Dư thành tòa nhà văn phòng thương mại dịch vụ và nhà ở, cao 21 tầng, 4 tầng hầm.

Nhà chung cư 15C Trần Khánh Dư là một trong 8 dự án cải tạo chung cư cũ thành phố đặt mục tiêu sẽ khởi công cải tạo trong năm 2026. Chung cư gồm hai tòa nhà 5 tầng với 49 căn hộ, được xây dựng từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Sau hơn 30 năm sử dụng, tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Một số căn hộ cơi nới, làm "chuồng cọp" để mở rộng diện tích sử dụng, làm thay đổi kiến trúc ban đầu của công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trước thực trạng trên, phường Cửa Nam đã lên kế hoạch cải tạo tòa chung cư. Theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc, chung cư sẽ được xây dựng lại thành tòa nhà cao 21 tầng, 4 tầng hầm.

Khu chung cư cũ 15C Trần Khánh Dư sẽ được xây dựng thành toà nhà 21 tầng

Tổng diện tích đất lập quy hoạch hơn 1.400 m2, diện tích xây dựng công trình trên 850 m2, cao 80 m. Trong đó tầng 1-3 là văn phòng, tầng 4-8 là căn hộ tái định cư và 9-21 là căn hộ thương mại (48 căn dành cho tái định cư tại chỗ, 59 căn thương mại), đáp ứng chỗ ở cho 355 người.

Hiện phường Cửa Nam phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn, thẩm định báo cáo UBND TP Hà Nội phê duyệt giao chủ đầu tư dự án. Chính quyền phường cho rằng việc cải tạo chung cư cũ 15C Trần Khánh Dư là tiền đề để triển khai công tác quy hoạch, cải tạo khoảng 30 chung cư cũ đơn lẻ khác tại địa bàn.

Hà Nội hiện có khoảng 1.500 nhà chung cư cũ, trong đó có gần 1.300 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư độc lập được xây dựng từ những năm 1960-1994. Từ năm 2005, thành phố bắt đầu cải tạo chung cư cũ, nhưng đến nay mới có một số dự án cải tạo đơn lẻ (một tòa, hoặc một số tòa chung cư đơn lẻ hoặc nằm trong các khu chung cư cũ) hoàn thành.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu cải tạo 10 khu chung cư cũ, bao gồm 4 khu nhà cấp D (nguy cơ sụp đổ) và 6 khu có tính khả thi cao, tuy nhiên kế hoạch trên chưa thực hiện được.

Trước đó, tại Chỉ thị về phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2026, thành phố đặt mục tiêu khởi công 8 chung cư cũ, gồm: Khu tập thể Giảng Võ; khu tập thể Ngọc Khánh; khu tập thể Thành Công; khu tập thể 3 tầng (phường Hà Đông); nhà chung cư 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải; nhà chung cư 15C Trần Khánh Dư; khu tập thể Trương Định (nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5) và khu dân cư lân cận - phường Tương Mai; khu tập thể Thanh Xuân Bắc.