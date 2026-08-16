Bé trai 2 tuổi bị chó nhà tấn công, cắn nát vùng hàm gây đa chấn thương

ANTD.VN - Bé trai 26 tháng tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cứu sống sau khi bị chó nhà ông ngoại tấn công, gây đa chấn thương vùng đầu mặt cổ với hai răng hàm đẩy sâu vào hốc mắt.

Ngày 16/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về việc phẫu thuật cấp cứu thành công một ca tai nạn thương tâm và cực kỳ phức tạp.

Đó là trường hợp bé trai 26 tháng tuổi bị chó nhà ông ngoại tấn công khi trẻ đang sang chơi ở nhà ông bà, dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Trước đó 2 tháng, bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, chảy nhiều máu do nhiều vết cắn vùng đầu và mặt. Trong đó, có hai tổn thương đặc biệt nguy hiểm.

Một vết thương sâu kéo dài từ vùng thái dương qua má xuống dưới cổ phải, nằm sát động mạch cảnh. Vết cắn chỉ thấp hơn một chút có thể gây tổn thương trực tiếp động mạch này, dẫn đến chảy máu cấp, đe dọa tính mạng hoặc để lại di chứng nặng nề.

Tổn thương còn lại là vết lóc niêm mạc hàm trên, dập nát phần mềm rộng ở mi dưới và gò má trái, tạo thành đường thông từ khoang miệng lên hốc mắt. Hai răng hàm trên bị gãy, đẩy sâu vào hốc mắt, đe dọa trực tiếp nhãn cầu và thị lực.

Người nhà cho biết bé bị chó nhà ông ngoại tấn công khi sang chơi.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, nếu tổn thương dây thần kinh số 7 và ống tuyến nước bọt không được phát hiện, xử lý kịp thời, trẻ có thể bị liệt mặt, méo miệng, không nhắm kín mắt, dẫn đến viêm loét giác mạc.

Tổn thương tuyến nước bọt cũng có thể khiến nước bọt chảy vào vùng thương tổn, cản trở quá trình liền thương.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật phục hồi thương tổn cho cháu bé

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kích hoạt hệ thống cấp cứu đa chuyên khoa để hội chẩn và xử trí cho bệnh nhi.

Do trẻ mới 26 tháng tuổi, đang hoảng loạn nên việc thăm khám thông thường khó đánh giá đầy đủ các tổn thương dập nát. Các bác sĩ quyết định gây mê toàn thân, sử dụng kính vi phẫu để kiểm tra và xử trí từng tổn thương.

Dưới kính hiển vi, bác sĩ phẫu tích từ gốc đến các nhánh thần kinh mặt để xác định vị trí tổn thương, đồng thời khâu phục hồi tuyến nước bọt mang tai.

Hai chiếc răng được lấy ra khỏi hốc mắt an toàn, nhãn cầu được bảo tồn. Các bác sĩ làm sạch vết thương, chỉnh sửa phần xương gãy và khâu tạo hình vùng má, mi mắt trái.

PGS Hà cho biết, với vết thương do súc vật cắn, việc cắt lọc, bơm rửa và lựa chọn phương pháp khâu tạo hình rất quan trọng do nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Nếu vết thương được khâu kín khi chưa được làm sạch và kiểm soát tốt, vi khuẩn yếm khí có thể phát triển, gây hoại tử và đe dọa tính mạng.

Sau điều trị, bé được xuất viện. Các bác sĩ đánh giá chức năng vùng đầu, mặt có thể phục hồi 90-95%, giảm nguy cơ để lại di chứng lâu dài.

Hai tháng sau phẫu thuật, bé được gia đình đưa đến tái khám trong tình trạng sức khỏe tốt, sẹo mờ.

Bệnh viện khuyến cáo các gia đình nuôi chó cần chủ động phòng ngừa, đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ. Đơn vị này cho biết thường xuyên tiếp nhận trẻ em và người lớn bị chính chó nhà tấn công.