50 năm An ninh Thủ đô tự hào và đi tới

Tập thể Ban Biên tập và cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo An ninh Thủ đô

Tờ báo có bản sắc, uy tín và trách nhiệm xã hội

“Tôi là một độc giả gắn bó với Báo An ninh Thủ đô từ những ngày còn công tác, đến nay thấm thoắt cũng khoảng 30 năm có lẻ. Từ đó đến nay, Báo An ninh Thủ đô vẫn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu trong “thực đơn hàng ngày” của tôi. Thậm chí, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, thông tin dồn dập đến như vũ bão thì thói quen “lướt” Báo An ninh Thủ đô của tôi để cập nhật những tin tức được phản ánh đầy đủ, khách quan trên báo.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm (Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam)

Trong nhiều năm theo dõi và đồng hành cùng Báo An ninh Thủ đô, tôi luôn đánh giá đây là một trong những cơ quan báo chí có bản sắc riêng, giữ vững tính chính thống, uy tín và trách nhiệm xã hội. Điều đáng trân trọng là tờ báo không chỉ phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự, an ninh, trật tự mà còn có nhiều bài viết chuyên sâu về quy hoạch, giao thông, phát triển đô thị và các vấn đề dân sinh, góp phần tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia và người dân.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay, tính thời sự luôn là một trong những thế mạnh nổi bật của Báo An ninh Thủ đô. Nhiều sự kiện lớn, những vấn đề được dư luận quan tâm đều được tờ báo cập nhật nhanh chóng, chính xác, khách quan, giúp bạn đọc có thêm nguồn thông tin đáng tin cậy để nhìn nhận, đánh giá các vấn đề của đời sống xã hội. Tôi cũng cho rằng, chính uy tín được xây dựng qua nhiều năm hoạt động đã tạo nên sự gắn bó bền chặt giữa Báo An ninh Thủ đô với đông đảo độc giả, trong đó có bản thân tôi. Không chỉ là một tờ báo cung cấp thông tin, An ninh Thủ đô còn là người bạn đồng hành của nhiều thế hệ bạn đọc Thủ đô, là địa chỉ tin cậy để tìm kiếm những thông tin chính xác, có chiều sâu và mang tính định hướng. Đó là giá trị rất đáng quý mà không phải cơ quan báo chí nào cũng có thể gây dựng được.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và nền tảng đã được khẳng định, Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy vai trò của một cơ quan báo chí uy tín, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước. Cùng với đó, tôi cũng rất mong Báo An ninh Thủ đô và đội ngũ những người làm báo tại đây giữ được bản sắc riêng của mình, tạo nên nét đặc trưng của một tờ báo an ninh, là tiếng nói của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng”.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm (Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam)

Kênh thông tin quan trọng gắn kết các đại biểu Quốc hội với cử tri Thủ đô

“Trong nhiều kỳ họp Quốc hội gần đây, có dịp tiếp xúc, trao đổi với các phóng viên theo dõi hoạt động nghị trường, tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, nghiêm túc trong cách thức tác nghiệp của các phóng viên Báo An ninh Thủ đô.

Tiến sĩ Hoàng Minh Hiếu (Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội)

Báo An ninh Thủ đô luôn thể hiện rõ bản sắc riêng, vừa mang tính chuyên nghiệp, kỷ luật và bản lĩnh chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, vừa thể hiện sự sâu sát, gắn bó chặt chẽ với đời sống chính trị - xã hội của Thủ đô. Báo đã định hướng tuyên truyền rất tốt, đi sâu phản ánh các dự án luật trọng điểm, đặc biệt là những dự án luật liên quan đến công tác an ninh, trật tự hay các đạo luật và các cơ chế, chính sách phát triển đặc thù cho Hà Nội. Đội ngũ phóng viên An ninh Thủ đô theo dõi nghị trường luôn thể hiện tác phong chuẩn mực, phản ánh thông tin sinh động, chính xác, kịp thời. Sự chỉn chu và tinh thần trách nhiệm đó đã tạo nên uy tín lớn với cử tri, đồng thời lý giải vì sao Báo An ninh Thủ đô luôn nhận được sự tin tưởng đặc biệt từ các đại biểu Quốc hội. Trong đó, thành tích đoạt Giải B tại Giải Báo chí Diên Hồng lần thứ ba (năm 2025) là minh chứng thuyết phục nhất cho chất lượng nội dung vượt trội và sự tâm huyết của báo đối với các đề tài về hoạt động của cơ quan dân cử.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên, tôi mong rằng Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy được thế mạnh này, đồng thời tiếp tục có những bước đổi mới hơn nữa về hình thức thể hiện, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong làm báo, để thông tin về hoạt động của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội đến gần hơn với đông đảo bạn đọc, nhất là thế hệ độc giả trẻ - qua đó tiếp tục là một kênh thông tin quan trọng gắn kết các đại biểu Quốc hội với cử tri Thủ đô”.

Tiến sĩ Hoàng Minh Hiếu (Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội)

Đóng vai trò quan trọng trong kiến tạo nhận thức xã hội

Luật sư Hoàng Minh Hiển (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

“Trải qua nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển, Báo An ninh Thủ đô không chỉ khẳng định vị thế là một cơ quan báo chí chủ lực của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một trong những diễn đàn chính luận có uy tín trong đời sống chính trị, pháp lý và xã hội. Điều làm nên bản sắc của An ninh Thủ đô không chỉ nằm ở tốc độ thông tin hay tính thời sự, mà còn ở chiều sâu phân tích, sự chuẩn xác về pháp lý và trách nhiệm xã hội trong từng tác phẩm báo chí. Đặc biệt, trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, Báo An ninh Thủ đô đã thể hiện rõ vai trò của một cơ quan báo chí chính luận có bản lĩnh.



Nhiều tuyến bài không chỉ dừng lại ở việc bác bỏ các thông tin sai lệch mà còn phân tích bằng lập luận pháp lý, chứng cứ khách quan và lập trường khoa học. Qua đó, giúp bạn đọc nhận diện đúng bản chất của vấn đề, tránh bị dẫn dắt bởi các thông tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng. Những bài viết về việc phản bác các luận điệu xuyên tạc liên quan đến các vụ án lớn hay phân tích cơ chế lan truyền thông tin sai lệch đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đồng thời nâng cao khả năng tự “miễn dịch” của xã hội trước các thủ đoạn thao túng thông tin.

Dưới góc độ của một luật sư, tôi đánh giá cao cách tiếp cận của Báo An ninh Thủ đô ở chỗ luôn đặt pháp luật làm nền tảng của lập luận. Trong bối cảnh nhiều thông tin trên mạng xã hội được xây dựng dựa trên cảm xúc, suy diễn hoặc cắt ghép thì việc phân tích các vấn đề dưới góc nhìn pháp lý, trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn tố tụng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin đúng đắn của nhân dân… Tôi cho rằng, trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ có chức năng truyền tải thông tin mà còn phải trở thành lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội. Báo An ninh Thủ đô đã và đang thực hiện tốt vai trò đó khi kết hợp hài hòa giữa tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính nhân văn, góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trong bối cảnh xã hội và tình hình đất nước hiện nay, vai trò Báo An ninh Thủ đô càng trở nên quan trọng hơn trong đời sống của người dân Hà Nội nói riêng và bạn đọc cả nước nói chung. Bởi chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, nơi mỗi cá nhân vừa là người tiếp nhận, lại vừa có thể trở thành người truyền tải thông tin. Bên cạnh những lợi ích to lớn của công nghệ số, không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức về tin giả, thông tin xuyên tạc, kích động cũng như các thủ đoạn lợi dụng quyền tự do ngôn luận để làm sai lệch nhận thức xã hội. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về những nguồn thông tin chính thống, có độ tin cậy cao và có khả năng lý giải các vấn đề dưới góc độ pháp luật ngày càng trở nên cấp thiết.

Đối với người dân Thủ đô, An ninh Thủ đô không chỉ là một tờ báo phản ánh tình hình an ninh, trật tự mà còn là kênh thông tin giúp nâng cao hiểu biết pháp luật, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, phổ biến kinh nghiệm phòng ngừa tội phạm và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Đây là những giá trị thiết thực, tác động trực tiếp đến chất lượng đời sống xã hội và góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội là Thủ đô văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật. Ở phạm vi rộng hơn, tôi cho rằng An ninh Thủ đô đang đảm nhiệm đồng thời ba vai trò quan trọng. Đó là kênh thông tin chính thống, giúp định hướng dư luận trên cơ sở sự thật khách quan và quy định của pháp luật. Thứ hai là diễn đàn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hình thành văn hóa pháp lý và nâng cao ý thức công dân. Và thứ ba là một lực lượng tham gia bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh thông tin, thông qua việc kịp thời phát hiện và phân tích, phản bác các thông tin sai lệch, góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia. Những tuyến bài phân tích các vụ án lớn và chỉ ra thủ đoạn lợi dụng thông tin để xuyên tạc của An ninh Thủ đô đã cho thấy báo chí hoàn toàn có thể vừa bảo đảm tính khách quan, vừa phát huy hiệu quả định hướng dư luận trên cơ sở pháp luật.

Trong thời gian tới, khi chuyển đổi số tiếp tục làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin của công chúng, tôi tin rằng Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của một cơ quan báo chí chính luận hiện đại, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao chất lượng điều tra, phân tích và phản biện xã hội. Từ đó tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Luật sư Hoàng Minh Hiển (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Điều đáng trân trọng ở Báo An ninh Thủ đô

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh (Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội)

Có một điều rất riêng ở Báo An ninh Thủ đô khiến tôi luôn có cảm giác gần gũi, đó là các anh, chị phóng viên không chỉ có mặt ở địa bàn khi có một vụ án lớn hay một sự kiện đáng chú ý. Nhiều khi, các phóng viên tìm đến chỉ để hỏi về một mô hình mới, một cách làm khác hay đơn giản là muốn hiểu vì sao người dân lại tin và đồng hành với lực lượng Công an cơ sở. Đó là câu chuyện cán bộ Công an phường chuẩn bị những suất ăn sáng gửi tới các bác cựu chiến binh trong buổi tổng duyệt lễ diễu binh. Một việc làm xuất phát từ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Khi bài báo được đăng tải, nhiều đồng chí trong đơn vị nói với tôi rằng, niềm vui lớn nhất không phải vì tên đơn vị xuất hiện trên mặt báo, mà bởi những hành động giản dị ấy đã chạm tới trái tim của nhiều người.

Điều tôi trân trọng ở Báo An ninh Thủ đô không chỉ là tốc độ thông tin hay tính thời sự, mà là cách những người làm báo luôn tìm thấy những giá trị tích cực trong những công việc tưởng như rất bình thường của Công an cơ sở. Tôi còn nhớ khi Công an phường Ô Chợ Dừa tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nhân dân ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các phóng viên đã không chỉ ghi nhận nội dung buổi làm việc mà còn nhấn mạnh tinh thần “lắng nghe để phục vụ tốt hơn”. Chính góc nhìn ấy khiến chúng tôi nhận ra rằng, điều người dân cần không chỉ là một lực lượng Công an làm đúng pháp luật, mà còn là một lực lượng biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Khi đơn vị mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác chuyên môn, xây dựng Fanpage để tuyên truyền pháp luật, tiếp nhận phản ánh và tương tác với người dân, Báo An ninh Thủ đô cũng là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên ghi nhận và phân tích ý nghĩa của những cách làm mới đó. Điều đáng quý là báo không nhìn chuyển đổi số như một câu chuyện công nghệ đơn thuần, mà nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của mọi đổi mới - phục vụ nhân dân nhanh hơn, hiệu quả hơn và minh bạch hơn. Những bài viết về Fanpage Công an phường Ô Chợ Dừa không chỉ tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần lan tỏa mô hình đến nhiều đơn vị khác, khẳng định rằng chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp Công an gần dân hơn. Chúng tôi làm vì người dân hôm nay tiếp cận thông tin bằng điện thoại nhiều hơn đến trụ sở Công an; vì một video ngắn về phòng, chống lừa đảo có thể giúp hàng nghìn người tránh mất tài sản; vì một bài viết cảnh báo đúng thời điểm có thể ngăn chặn một vụ việc đáng tiếc; vì một tin nhắn trên mạng xã hội đôi khi giúp người dân được hỗ trợ nhanh hơn một cuộc gọi.

Nếu chỉ nhìn ở góc độ thông tin, đó đều là những câu chuyện rất bình dị. Nhưng dưới góc nhìn của người làm báo, những việc làm ấy lại có sức lan tỏa đặc biệt. Đó không còn là câu chuyện của riêng Công an phường Ô Chợ Dừa, mà trở thành thông điệp về một lực lượng Công an Thủ đô gần dân, trọng dân, biết lắng nghe và luôn lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Có một điều tôi luôn tâm niệm, báo chí và lực lượng Công an đều có điểm chung là xây dựng niềm tin. Người chiến sĩ Công an xây dựng niềm tin bằng hành động, còn người làm báo xây dựng niềm tin bằng những thông tin trung thực, khách quan và nhân văn. Khi hai nhiệm vụ ấy gặp nhau, những giá trị tích cực sẽ được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đối với cá nhân tôi, mỗi lần đọc một bài viết về Công an cơ sở trên Báo An ninh Thủ đô, tôi đều tự nhắc mình rằng phía sau mỗi dòng chữ trên mặt báo là sự kỳ vọng của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo lời chúc mừng trân trọng nhất. Chúc Báo An ninh Thủ đô luôn giữ vững bản lĩnh, ngòi bút sắc sảo và trái tim nhân văn để tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô trên hành trình gìn giữ bình yên, lan tỏa những điều tốt đẹp và xây dựng niềm tin trong lòng nhân dân.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh (Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội)

Phóng viên An ninh Thủ đô tác nghiệp tại sự kiện A80

Đóng góp vào sự bình yên của Thủ đô và niềm tin pháp lý của độc giả cả nước

“Với tư cách là một luật sư, người hành nghề luật và được báo đề nghị phỏng vấn, góp ý và có những bài viết trên báo, tôi luôn dành cho Báo An ninh Thủ đô một sự trân trọng rất riêng.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty Luật SBLaw)

Trong bức tranh báo chí hiện đại, An ninh Thủ đô vẫn giữ vững được bản sắc của một tờ báo của lực lượng Công an nhân dân gần dân, sát thực tế và luôn đồng hành cùng trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô. Điểm làm tôi ấn tượng nhất ở Báo An ninh Thủ đô là khả năng truyền tải pháp luật theo cách rất đời sống. Những quy định pháp lý vốn khô khan hay các vụ việc phức tạp được tòa soạn chuyển hóa thành bài viết dung dị, dễ hiểu. Tờ báo không chỉ phản ánh kịp thời các vụ án, diễn biến an ninh trật tự, mà quan trọng hơn là đóng vai trò cảnh báo sớm các thủ đoạn vi phạm pháp luật mới, giúp người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của mình. Ở chiều ngược lại, với cộng đồng luật sư, An ninh Thủ đô cũng là địa chỉ tin cậy để chúng tôi đóng góp tiếng nói chuyên môn. Tờ báo luôn tạo không gian để các chuyên gia phân tích đa chiều về bản chất pháp lý của vụ việc, từ đó định hướng dư luận nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tôn trọng sự thật và tuân thủ thượng tôn pháp luật.

Trong giai đoạn tới, khi đời sống kinh tế - xã hội biến chuyển nhanh chóng dưới tác động của công nghệ số, tôi tin rằng yêu cầu bảo đảm an ninh không còn dừng lại ở không gian vật lý mà đã mở rộng sang không gian mạng. Do đó, tôi kỳ vọng Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các tuyến bài phân tích và cảnh báo về các vấn đề sau:

Tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến: Cập nhật liên tục các hình thức lừa đảo qua mạng, thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản số để người dân, đặc biệt là người yếu thế, có thêm kỹ năng phòng vệ.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Phản ánh những khoảng trống pháp lý và thực trạng lộ lọt thông tin riêng tư, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thông tin.

An ninh kinh tế và giao dịch dân sự hiện đại: Phân tích các rủi ro pháp lý phát sinh từ giao dịch tài chính, bất động sản số hay các mô hình kinh doanh mới.

Với nền tảng uy tín lâu năm và sự nhạy bén thời sự, tôi tin tưởng Báo An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục là kênh thông tin an ninh - pháp luật tin cậy, đóng góp thiết thực vào sự bình yên của Hà Nội và niềm tin pháp lý của độc giả cả nước. Xin chúc mừng An ninh Thủ đô nhân kỷ niệm 50 năm phát hành số báo đầu tiên sẽ có nhiều thành tựu mới”.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà (Chủ tịch Công ty Luật SBLaw)

Báo An ninh Thủ đô - thương hiệu của niềm tin

“Với tôi, nhắc đến Báo An ninh Thủ đô là nhắc đến một thương hiệu của niềm tin. Giữa vô vàn nguồn thông tin hiện nay, tôi vẫn luôn dành sự tin cậy đặc biệt cho An ninh Thủ đô. Đó không chỉ là nơi cung cấp thông tin nhanh chóng, chính thống mà còn là nơi lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trước đây, khi còn học tập trên giảng đường Học viện An ninh nhân dân, tôi thường tìm đọc Báo An ninh Thủ đô để cập nhật thông tin về các vụ việc, vụ án phục vụ việc học tập, nghiên cứu. Những bài viết trên báo không chỉ giúp tôi hiểu rõ hơn về diễn biến của từng vụ án, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mà còn cho tôi góc nhìn thực tiễn về việc vận dụng pháp luật và nghiệp vụ vào thực tiễn.

Đại úy Trần Anh Tú (Cán bộ Phòng Công tác Chính trị, Công an thành phố Hà Nội)

Sau khi tốt nghiệp, được phân công công tác tại Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt từ khi chuyển về Phòng Công tác chính trị, tôi có nhiều cơ hội được tiếp xúc, phối hợp và làm việc với các anh, chị phóng viên, biên tập viên của Báo An ninh Thủ đô. Chính những lần đồng hành trong quá trình tác nghiệp đã giúp tôi hiểu hơn về công việc của người làm báo Công an. Đằng sau mỗi tin ngắn, mỗi bài viết hay mỗi phóng sự là rất nhiều công sức, từ việc bám sát cơ sở, kiểm chứng thông tin, lựa chọn góc tiếp cận đến trăn trở để truyền tải câu chuyện một cách chân thực, nhân văn nhất tới cộng đồng. Càng tiếp xúc, tôi càng yêu quý và trân trọng những con người đã làm nên thương hiệu An ninh Thủ đô. Và càng đọc, tôi càng cảm nhận rõ bản sắc riêng của tờ báo. Bên cạnh việc phản ánh kịp thời những chiến công, thành tích của lực lượng Công an, An ninh Thủ đô còn dành nhiều trang viết để kể về những con người bình dị, những việc làm tử tế, những nghĩa cử đẹp giữa đời thường. Đó là câu chuyện về một cán bộ Công an tận tụy giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn; là hành động đẹp của một người dân dũng cảm hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt tội phạm; là những tấm gương học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất; hay đơn giản chỉ là những việc làm âm thầm, tử tế của những con người bình thường đang góp phần lan tỏa điều tốt đẹp trong cuộc sống… Có lẽ chính vì vậy mà tờ báo không chỉ là cầu nối giữa lực lượng Công an với nhân dân mà còn là nơi để người dân hiểu hơn về những hy sinh, cống hiến thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận bảo đảm an ninh, trật tự”.

Đại úy Trần Anh Tú (Cán bộ Phòng Công tác Chính trị, Công an thành phố Hà Nội)

Tiếng nói của kỷ cương, pháp luật, trách nhiệm và lòng nhân ái

“Báo An ninh Thủ đô là một thương hiệu báo chí có bề dày truyền thống, bản sắc riêng và vị trí đặc biệt. Đây không chỉ là một kênh thông tin quan trọng của Công an thành phố Hà Nội, mà qua 50 năm hình thành và phát triển, tờ báo đã trở thành một địa chỉ tin cậy của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân Thủ đô.

Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh (Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội)

Năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên. Nửa thế kỷ ấy không chỉ được đo bằng số lượng ấn phẩm, tin, bài hay những giải thưởng báo chí, mà quan trọng hơn là được đo bằng niềm tin của bạn đọc, bằng những đóng góp cụ thể cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất khi đánh giá về Báo An ninh Thủ đô chính là bản lĩnh chính trị, tính định hướng và tinh thần trách nhiệm rất cao đối với mỗi thông tin được công bố. Qua quá trình theo dõi, tôi đánh giá Báo An ninh Thủ đô luôn thể hiện được sự nghiêm túc, chuẩn mực, có căn cứ trong thông tin; giữ vững nguyên tắc nhưng không khô cứng; kiên quyết đấu tranh với cái sai, cái xấu, hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn bảo đảm tính nhân văn, khách quan và thượng tôn pháp luật. Trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, An ninh Thủ đô không chạy theo sự giật gân, không khai thác nỗi đau hay những góc khuất đời tư chỉ để thu hút sự chú ý. Tờ báo cơ bản giữ được thái độ điềm tĩnh, chắc chắn và có trách nhiệm. Đây là phẩm chất đặc biệt đáng quý trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, khi mạng xã hội có thể lan truyền một tin chưa được kiểm chứng với tốc độ rất nhanh.

Giữa một “biển thông tin” thật - giả đan xen, chính thống - phi chính thống lẫn lộn, sự hiện diện của một cơ quan báo chí có uy tín như An ninh Thủ đô giúp người dân có thêm một điểm tựa để kiểm chứng thông tin, hiểu đúng bản chất sự việc và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, Báo An ninh Thủ đô còn thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Công an thành phố Hà Nội với nhân dân. Thông qua các bài viết, hình ảnh, phóng sự và chương trình truyền thông, người dân hiểu rõ hơn những hy sinh thầm lặng, sự tận tụy và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Đằng sau mỗi tuyến phố bình yên, mỗi sự kiện lớn được bảo vệ an toàn, mỗi vụ án được điều tra, khám phá, mỗi người dân được hỗ trợ trong lúc hoạn nạn là rất nhiều công sức, trí tuệ, mồ hôi, thậm chí cả sự hy sinh của lực lượng Công an. Báo An ninh Thủ đô đã góp phần làm cho những công việc thầm lặng ấy được xã hội nhìn nhận đầy đủ, khách quan và nhân văn hơn. Nhưng điều đáng ghi nhận là tờ báo không chỉ tuyên truyền thành tích một chiều. Nhiều vấn đề người dân quan tâm như trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, hàng giả, gian lận thương mại, bạo lực học đường, lừa đảo trên không gian mạng hay những bất cập trong quản lý xã hội đều được phản ánh tương đối kịp thời. Ngoài ra, An ninh Thủ đô còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác cho cộng đồng như tặng quà tình nghĩa, tổ chức Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội…

Trên tinh thần trân trọng, đồng hành và mong muốn tờ báo tiếp tục phát triển, tôi xin đề xuất một số định hướng. Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chính thống hàng đầu về an ninh, trật tự và pháp luật của Thủ đô. Bên cạnh đó, An ninh Thủ đô cần xây dựng hệ sinh thái nội dung số đa nền tảng nhưng không chạy theo sự dễ dãi; Mở rộng tiếng nói của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; Tiếp tục đặt yếu tố con người và tính nhân văn ở vị trí trung tâm… Tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức ý nghĩa của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo An ninh Thủ đô và kỳ vọng An ninh Thủ đô tiếp tục giữ vững bản lĩnh, nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nhưng không xa rời giá trị cốt lõi; tiếp tục là tiếng nói của kỷ cương, pháp luật, trách nhiệm và lòng nhân ái”.

Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh (Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội)