Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và cứu nạn cho 257 cán bộ, người lao động

ANTD.VN - Trong hai ngày 18 và 19/8/2026, UBND xã Ứng Thiên, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2026 cho 257 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động các phòng, ban; Bí thư, Trưởng ban công tác mặt trận và Trưởng các thôn.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Qua đó chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên đề nghị các phòng, ban, đơn vị và các thôn chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động và lực lượng ở cơ sở cần xác định công tác PCCC là trách nhiệm thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường làm việc, sinh hoạt an toàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên phát biểu khai mạc, quán triệt lớp tập huấn

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; nhận diện các nguy cơ gây cháy, nổ và biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, học viên được hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Trung tá Nguyễn Thành Đô- Đội phó Đội CC&CNCH Khu vực số 36 báo cáo viên tại hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn, 257 học viên được bổ sung, nâng cao kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH, từ đó từng bước xây dựng lực lượng tại chỗ có đủ nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Học viên thực hành sử dụng phương tiện PCCC

Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn xã Ứng Thiên.