Nhà báo, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ 1995 - 2016: Quý trọng cái tình của những người làm báo An ninh Thủ đô

ANTD.VN - 34 năm gắn bó với Báo An ninh Thủ đô, trong đó có 22 năm là Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung của tờ báo, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa có nhiều kỷ niệm đẹp về nghề báo, về tờ báo mà ông đã yêu và cống hiến gần như cả cuộc đời. Trong suốt hành trình ấy, điều nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc đến nhiều nhất là cái tình của những người làm Báo An ninh Thủ đô đối đãi với nhau, với độc giả và với những người đã về hưu như ông.

Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ 1994 - 2016 kiểm tra những bản in trước khi báo đến tay bạn đọc

Cống hiến hết mình cho tờ báo

Về làm việc tại Báo An ninh Thủ đô năm 1982, nhà báo, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa trước đó từng có thời gian làm Cảnh sát khu vực ở một trong những địa bàn phức tạp của Hà Nội là Phúc Xá, Nghĩa Dũng (nay thuộc phường Hồng Hà). Lúc này, An ninh Thủ đô vẫn là một tờ bản tin nội bộ của Công an Hà Nội, trực thuộc Phòng Công tác chính trị. Nhớ về những ngày đầu mới làm báo ấy, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ biết thốt lên: “Vất vả lắm”. Vì ngày đó phương tiện làm báo thô sơ, phóng viên đi lại chỉ có chiếc xe đạp cà tàng trong khi địa bàn theo dõi lại quá xa xôi. Ông kể: “Thời ấy, tôi với anh Nguyễn Bình đi chung xe đạp lên Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Ba Vì, lấy nhà tôi (ở Hương Ngải, Thạch Thất) làm điểm trung chuyển. Sáng đi, tối về nhà tôi ngủ, sáng lại đi lấy tin. Chúng tôi lúc đó là thanh niên, sức trẻ mạnh mẽ, không biết mệt mỏi, bất chấp mọi nắng mưa, đêm hôm”.

Thế rồi “vù một cái”, thời gian trôi qua lúc nào không hay, bao mệt mỏi, vất vả cũng qua đi trong những tiếng cười giòn tan của tuổi trẻ. Mỗi bài biết được đăng tải trên bản tin nội bộ cũng đủ làm những người cầm bút vui mừng. Đến năm 1985, Báo An ninh Thủ đô được phép phát hành rộng rãi tới bạn đọc. Đây là tờ báo đầu tiên của ngành Công an được phát hành công khai trong niềm quý trọng của đội ngũ những người làm báo. Và mỗi người đều cảm thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn trong xây đắp thương hiệu cho tờ báo này.

Nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa nhớ, có lần An ninh Thủ đô làm đặc san phát hành trong thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Biên tập Đào Lê Bình chỉ đạo ông đi viết phóng sự xã hội để đáp ứng thị hiếu của bạn đọc miền Nam - những người vốn thích các bài viết có tính điều tra. Cùng với các nhà báo Lê Quang Cường, Lê Trí Cao, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa đã thực hiện loạt phóng sự “Hà Nội đêm 2 nửa sáng tối”, viết về những địa bàn phức tạp nhất của Hà Nội. Loạt bài này đã viết rất rõ và kỹ về những chuyện phức tạp của Hà Nội về đêm. Bên cạnh đó là các “điểm sáng” với các tổ tuần tra nhân dân, Cảnh sát khu vực. Để thực hiện loạt phóng sự này, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa đã phải tiêu hết số tiền nhuận bút của chính bài viết, nhưng ông cảm thấy vui vì được Tổng Biên tập Đào Lê Bình đánh giá tốt, được độc giả thành phố Hồ Chí Minh yêu thích vì có góc nhìn mới, chân thật.

Nhờ sự cố gắng cùng sự giúp đỡ của Ban biên tập, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa được tín nhiệm giao phụ trách Ban Phóng viên biên tập, sau đó là Trưởng ban Thư ký tòa soạn. Ở cương vị nào, ông đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đến tháng 2-1995, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung của báo. Lúc đấy, An ninh Thủ đô đã có vị trí vững chắc trong lòng bạn đọc. Tờ báo lấy tiêu chí: “Xã hội - Trí tuệ - Văn hóa - Nhân văn”. Tất cả các bài viết đều có tiêu chí công tác đề ra cho phóng viên. Trong đó, tiêu chí đầu tiên là phải trung thực với các tư liệu thu thập được. Nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa nhận xét: “Báo An ninh Thủ đô có nhiều phóng viên giỏi. Các cây bút viết rất vững tay”.

Về phần mình, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa hài hước cho biết, ông bị mang tiếng là “chú Nghĩa khó tính lắm”, vì các bài viết sai lỗi chính tả, thiếu mệnh đề, ông đều yêu cầu phóng viên viết lại. Thậm chí ông còn yêu cầu các ban lập quỹ, ai viết sai 1 lỗi chính tả thì phạt 20 nghìn đồng, để các phóng viên tự rèn luyện. Bởi theo ông “sai cái gì thì sai, nhưng viết báo mà sai chính tả thì không thể chấp nhận được”. Đặc biệt, trong công tác biên tập, ông đọc duyệt rất kỹ, đọc đi đọc lại nhiều lần. Ngay cả khi báo đã đưa sang nhà in, nửa đêm ông còn lặn lội đến tận nơi xem có lỗi gì không. Công việc đọc duyệt tỉ mỉ cần mẫn ấy đã được ông thực hiện trong suốt 22 năm giữ cương vị Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung của tờ báo tới lúc về hưu. “Với chúng tôi, gọi đấy là vất vả cũng đúng. Nhưng đã làm nghề thì phải tâm huyết để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và bạn đọc” - ông nói.

Trưởng thành từ một phóng viên, đến khi trở thành Phó Tổng Biên tập, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn đều đặn viết bài. Chuyên mục “Chuyện trong tuần” với bút danh Ký Thật do ông phụ trách đã có chỗ đứng suốt 20 năm. Đặc biệt, những bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch do ông viết đã được đông đảo bạn đọc đồng tình, ủng hộ.

Nhà báo, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ 1995 - 2016 trao quà tặng thân nhân các gia đình chính sách tại Thạch Thất, Hà Nội năm 2012

Không quên những chuyến đi từ thiện

Trong quãng thời gian làm báo, kỷ niệm mà nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa nhớ nhiều hơn cả là những chuyến công tác xã hội từ thiện. Có lần đoàn công tác An ninh Thủ đô tới cửa biển Hòa Duân (Thừa Thiên - Huế) - nơi cơn bão số 5 càn quét dọc miền Trung, cuốn trôi một làng ven biển. Dấu tích mà cơn bão để lại chỉ còn lại những đống đổ nát, tan hoang. Đến nơi, ai cũng cảm thấy xót xa, quà được trao ngay tới người dân địa phương. Nhưng điều bất ngờ là... lũ trẻ. Trẻ con ở đó thấy đoàn cứu trợ An ninh Thủ đô tới đã ùa ra, trong khi đó số quà đã được phát hết. Tình thế này khiến cả đoàn lúng túng. Nhưng may thay, trong xe lúc đó còn lại vài gói bánh kẹo, vậy là cũng tạm yên lòng để trao cho lũ trẻ giữa lúc đói lòng.

Hay chuyến công tác ở Mường Lay (Điện Biên) bị lũ ống, lũ quét rất nặng nề. Chuyến đi ấy vô cùng vất vả, để vượt qua những chỗ lầy, có lúc đoàn phải kích xe ô tô lên, lúc phải chống trơn, chống trượt. Nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí công an cơ sở, đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô cũng vào tới nơi. Nhìn cảnh tan hoang mà cơn lũ để lại, không ai cầm được lòng. Sau khi phát hết số quà tới bà con bị thiệt hại bởi thiên tai, những người làm Báo An ninh Thủ đô chỉ ước rằng, giá như có thể mang được nhiều hơn để giúp đỡ cho bà con.

Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa đã 3 lần xin phép Ban Biên tập đưa con trai mình theo những chuyến công tác xã hội từ thiện tới vùng bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở Hòa Bình, Yên Bái, Hà Tĩnh. Ông muốn qua những chuyến đi con sẽ thấy và cảm thông với người dân nhiều hơn, lớn lên con sẽ sống tử tế, giàu lòng nhân ái. Vợ ông là người ủng hộ nhiệt tình quyết định của chồng. Theo lời kêu gọi của tờ báo, vợ nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa còn gửi quần áo tặng đồng bào. Bà c̣òn dúi vào tay ông chút tiền để mua thêm bánh kẹo tặng các cháu nhỏ ở vùng thiên tai. Con trai nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa khi ấy học lớp 10 đã tận mắt chứng kiến những khó khăn mà bà con gánh chịu sau bão lũ. Và những ký ức ấy hẳn còn lưu giữ trong tâm trí chàng kiến trúc sư trẻ tuổi hôm nay, để anh sống vững vàng và ý nghĩa hơn. Nhìn lại chặng đường đã đi cùng Báo An ninh Thủ đô, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa tự hào: “Chặng đường của chúng tôi tuy không quá dài, nhưng với một đời người thì không thể nói là ngắn. Tôi đã cùng Ban biên tập, cùng các các cán bộ, chiến sĩ xây đắp thương hiệu An ninh Thủ đô”.

Sau khi về hưu, nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn dõi theo tờ báo mà mình đã cống hiến gần như cả cuộc đời. Mỗi ngày, ông đều đọc Báo An ninh Thủ đô và khi gặp một bài báo hay, ông lập tức gọi điện cho Ban biên tập khen ngợi hoặc góp ý nếu thấy có lỗi sai sót. Ông bảo: “Ngẫm lại, có khi cái sự khó tính của tôi ngày xưa đã khiến các phóng viên tiếp thu và nay đều trưởng thành cả, tôi mừng lắm!”. Dù không còn công tác, nhưng nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn nhận được sự quan tâm của Ban Biên tập An ninh Thủ đô. Những ngày lễ Tết, ngày 21-6, những lúc ốm đau, ông vẫn nhận được những lời hỏi thăm, động viên thân tình. Nhiều người biết chuyện đã khen ông may mắn có được cơ quan cũ sống tình cảm. Ông chia sẻ: “Tôi thấy đúng. Cảm ơn những năm tháng được cống hiến cùng tờ Báo An ninh Thủ đô và có được thế hệ kế cận nghĩa tình”.