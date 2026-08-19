Hàng loạt khoản trợ cấp người có công tăng theo mức chuẩn 3,012 triệu đồng

ANTD.VN - Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được nâng lên 3,012 triệu đồng, làm căn cứ điều chỉnh hàng loạt trợ cấp, phụ cấp.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được nâng lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Nghị định, áp dụng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công 3.012.000 đồng từ 1/7/2026.

Mức chuẩn trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Theo bảng mức hưởng mới, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 thuộc diện thoát ly được trợ cấp 3,366 triệu đồng mỗi tháng, cùng phụ cấp 571.000 đồng cho mỗi thâm niên. Người thuộc diện không thoát ly hưởng 5,714 triệu đồng mỗi tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 3,115 triệu đồng mỗi tháng.

Với thân nhân liệt sĩ, mức trợ cấp phụ thuộc vào số liệt sĩ. Con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi được hưởng 6,024 triệu đồng mỗi tháng. Thân nhân của một liệt sĩ, trừ trường hợp trên, hưởng 3,012 triệu đồng; thân nhân của hai liệt sĩ hưởng 6,024 triệu đồng; thân nhân từ ba liệt sĩ trở lên hưởng 9,036 triệu đồng mỗi tháng.

Cha, mẹ, người có công nuôi liệt sĩ hoặc vợ, chồng liệt sĩ sống cô đơn được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2,41 triệu đồng mỗi tháng. Mức này cũng áp dụng với con liệt sĩ mồ côi cả cha và mẹ, chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu tiếp tục đi học, bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng.

Vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy người khác nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ khi còn sống hoặc không có điều kiện chăm sóc cha mẹ do hoạt động cách mạng được hưởng 3,012 triệu đồng mỗi tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp 9,036 triệu đồng và phụ cấp 2,524 triệu đồng mỗi tháng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng 2,524 triệu đồng mỗi tháng.

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được trợ cấp 1,807 triệu đồng mỗi tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh được xác định theo tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Người có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% được trợ cấp 2,028 triệu đồng mỗi tháng. Mức hưởng tăng dần theo tỷ lệ tổn thương, lên 5,793 triệu đồng với tỷ lệ 60%; 7,819 triệu đồng với tỷ lệ 81% và 9,656 triệu đồng với tỷ lệ 100%.

Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% được hưởng 1,676 triệu đồng mỗi tháng. Mức trợ cấp cao nhất dành cho người có tỷ lệ tổn thương cơ thể 100% là 7,989 triệu đồng.

Ngoài trợ cấp theo tỷ lệ tổn thương, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp 3,012 triệu đồng mỗi tháng. Trường hợp có vết thương đặc biệt nặng, mức phụ cấp là 6,024 triệu đồng.

Bệnh binh được hưởng từ 3,144 triệu đồng đến 7,672 triệu đồng mỗi tháng, tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể. Người có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên được hưởng thêm phụ cấp 1,511 triệu đồng; nếu có bệnh tật đặc biệt nặng, mức phụ cấp là 3,012 triệu đồng mỗi tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp từ 2,29 triệu đồng đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể 21-40%, đến 6,867 triệu đồng mỗi tháng đối với tỷ lệ từ 81% trở lên. Trường hợp từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp 1,511 triệu đồng; nếu có bệnh tật đặc biệt nặng, mức phụ cấp là 3,012 triệu đồng.

Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61-80% được trợ cấp 1,807 triệu đồng; tỷ lệ từ 81% trở lên hưởng 3,012 triệu đồng mỗi tháng.

Người phục vụ người có công sống tại gia đình được trợ cấp 3,012 triệu đồng mỗi tháng.