Không có thiệt hại về người trong vụ cháy tại Cụm công nghiệp Quất Động

ANTD.VN - Hơn 21h ngày 19/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH chỉ may T.H, lô CN1B, Cụm công nghiệp Quất Động mở rộng, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, một số công nhân vẫn đang làm việc tại tầng 1 của nhà xưởng. Phát hiện ngọn lửa, mọi người lập tức sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi lửa bùng phát có tiếng nổ lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy phát triển mạnh, lan rộng trong khu vực sản xuất.

Hiện trường vụ cháy

Nhà xưởng có kết cấu 2 tầng, quây tôn. Tầng 1 là nơi sản xuất chỉ may, tầng 2 sản xuất màng bọc PE. Bên trong xưởng còn có lò sấy và lò hơi, cùng nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CC và CNCH khu vực số 35 cùng các lực lượng chi viện đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe cần vươn và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, mùi khét từ khu vực cháy lan ra các khu vực lân cận.

Đến khoảng 23h40, đám cháy vẫn còn âm ỉ, một phần kết cấu nhà xưởng bị đổ sập. Lực lượng chức năng phải huy động máy xúc tới hiện trường để phá dỡ các cấu kiện, tạo khoảng trống phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời phun nước làm mát từ nhiều phía.

Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy và có nguy cơ còn các điểm cháy âm ỉ bên trong, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức kiểm tra, phun nước làm mát, xử lý triệt để các khu vực có nguy cơ bùng phát trở lại.

Đến khoảng 24h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Toàn bộ công nhân có mặt tại thời điểm xảy ra cháy đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.