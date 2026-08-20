El Nino hoạt động mạnh, Bắc bộ đón mùa Đông ấm áp, Trung bộ thiếu hụt mưa

ANTD.VN -El Nino đã được dự báo hoạt động mạnh trong những tháng cuối năm. Ở Bắc bộ nắng nóng sắp kết thúc, mùa đông dự báo ấm áp, trong khi Trung bộ thiếu hụt mưa.

Trong bản tin mới nhất về El Nino và tác động thời tiết từ nay đến cuối năm, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ở thời điểm hiện tại ENSO đang trong trạng thái El Nino mạnh. Dự báo, trong thời kỳ từ nay cho đến hết năm 2026, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh.

Trong bối cảnh El Nino như vậy thì các hiện tượng thiên tai trong những tháng cuối năm sẽ có những diễn biến đáng lưu ý.

Cụ thể, bão/áp thấp nhiệt đới sẽ ít hơn trung bình nhiều năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 4-6 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1-3 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

El Nino sẽ hoạt động mạnh về cuối năm khiến Bắc bộ đón một mùa đông ấm

Về nắng nóng, trong tháng 9/2026 còn xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa-TP. Huế và Duyên hải Nam Trung bộ, với số ngày nắng nóng có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm cũng như là cùng kỳ năm 2025.

Từ nay cho đến tháng 10/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện nhiều nơi trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11, mưa có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh-TP. Huế và Duyên hải Nam Trung bộ.

Đáng lưu ý là khả năng cao ở khu vực Trung bộ sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa (tháng 10-11), gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu, cây công nghiệp, hồ chứa và phát điện.

Ngoài ra, tại khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Một hiện tượng đáng lưu ý khác là không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Nhiều khả năng chúng ta sẽ có một mùa Đông ấm.