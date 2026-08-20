Nặn mụn trên cánh tay, người đàn ông 49 tuổi phát hiện giun rồng 20cm làm tổ

ANTD.VN - Từ vết thương ở cánh tay trái, người đàn ông 49 tuổi kéo ra hai đoạn trắng dài, các bác sĩ chẩn đoán là giun rồng và ghi nhận ca thứ 44 tại Việt Nam mắc bệnh này.

Tổn thương trên tay bệnh nhân

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.T (49 tuổi, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) đến khám tại khoa Ký sinh trùng với hai tổn thương sâu trên cánh tay trái.

Theo chia sẻ của người bệnh, anh và gia đình đã làm nghề bóc vỏ quế tại Lào Cai hơn 20 năm. Công việc thường xuyên phải vào rừng, trong đó người bệnh có thói quen tắm suối và uống nước suối.

Những ngày gần đây, người bệnh xuất hiện tình trạng sưng, rát, ngứa và đau tại cánh tay trái. Sau đó, trên cẳng tay xuất hiện một nốt trắng giống mụn. Người bệnh được người nhà hỗ trợ lấy ra một con giun dài hơn 20 cm nhưng con giun bị đứt. Sau đó, gia đình đưa người bệnh đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ để kiểm tra.

Kết quả siêu âm cho thấy tại 1/3 cẳng tay trái có tình trạng dày nhẹ lớp dưới da. Độ dày lớp dưới da bên trái khoảng 6-8 mm, trong khi bên phải cùng vị trí khoảng 1,3 mm. Hình ảnh cũng ghi nhận tăng âm dạng thâm nhiễm lan tỏa ở 1/3 giữa cẳng tay trái. Theo các bác sĩ, bệnh nhân được chẩn đoán mắc giun rồng, đây là ca bệnh thứ 44 ở Việt Nam.

Bệnh giun rồng hiện chưa có phương pháp xét nghiệm giúp xác định người bệnh có nhiễm giun trước khi xuất hiện triệu chứng. Người bệnh thường chỉ phát hiện mắc bệnh khi giun trưởng thành di chuyển và chui ra ngoài qua da.

Hiện cũng chưa có thuốc đặc trị bệnh giun rồng. Phương pháp điều trị chủ yếu đang được áp dụng là loại bỏ toàn bộ con giun ra khỏi cơ thể người bệnh.

Giun rồng có xu hướng di chuyển ra ngoài cơ thể thông qua vùng da. Trong một số trường hợp, giun không chui ra ngoài mà chết dưới da.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự ý sử dụng thuốc, chích hoặc phẫu thuật để lấy giun. Khi phát hiện giun rồng, cần đến cơ sở y tế để được hướng dẫn và xử trí đúng cách.

Đặc biệt, không được tự ý kéo hoặc làm đứt giun, bởi khi giun bị đứt, các thành phần bên trong có thể giải phóng, làm tăng phản ứng viêm và nguy cơ nhiễm trùng tại vùng tổn thương.

Quá trình lấy giun ra khỏi cơ thể cũng cần bảo đảm vệ sinh, tránh để dịch và các thành phần liên quan đến giun phát tán ra môi trường, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Để chủ động phòng chống bệnh, tuyệt đối không ăn đồ sống, thực phẩm chưa nấu chín, chỉ uống nước đã đun sôi. Cùng với đó người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi lao động. Chủ động giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ tại cộng đồng.

