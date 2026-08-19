Thông tin về vụ cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật

Khoảng 10 giờ 23 phút ngày 19/8/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, địa chỉ: Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy

Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy xưởng gỗ với nhiều chất cháy và đám cháy đã phát triển lớn, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP đã điều động gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện, 2 xe CNCH cùng với 66 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 4, 15, 28, 33 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội và đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Phú Thọ điều động 1 xe chữa cháy cùng CBCS của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn chi viện. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác CC&CNCH.

Đến khoảng 10 giờ 29 phút (sau 6 phút nhận được tin cháy), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường; thời điểm này, đám cháy đã phát triển rất lớn kèm nhiều khói khí độc, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi, … có nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các khu vực lân cận (theo thông tin ban đầu, thời gian cháy tự do trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được thông tin khoảng gần 01 giờ đồng hồ), các đơn vị đã chia làm nhiều mũi tiếp cận dập tắt đám cháy, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công an phường, Ban chỉ huy quân sự phường, lực lượng dân phòng, an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân, đến khoảng 11 giờ 25 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không có khả năng cháy lan, cứu được nhiều tài sản và không để cháy lan sang các nhà xưởng liền kề. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 03 thi thể trong khu vực nhà xưởng và bàn giao cho lực lượng y tế. Đến khoảng 12 giờ 5 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, cơ sở có vi phạm về PCCC, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và đã bị xử phạt VPHC về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.