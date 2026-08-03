Hồ điều hòa mới phát huy hiệu quả chống ngập phía Tây Hà Nội

ANTD.VN -Sau khi được đưa vào vận hành, hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) và hồ đầu mối Mễ Trì - Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ) đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc điều tiết lượng nước mưa, giảm tải cho hệ thống thoát nước khu vực phía Tây Hà Nội. Không chỉ góp phần xử lý nhiều "điểm đen" ngập úng tồn tại nhiều năm, hai công trình còn giúp giảm áp lực cho hệ thống tiêu thoát nước, xử lý nhiều điểm ngập cục bộ và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.