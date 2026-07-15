Yamaha Motor Việt Nam ra mắt xe Exciter 155 VVA-TCS

ANTD.VN - Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức ra mắt dòng xe Exciter 155 VVA-TCS, đánh dấu mốc 20 năm thương hiệu Exciter có mặt tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe sở hữu hàng loạt những nâng cấp công nghệ và tiện ích vượt trội, hứa hẹn sẽ một lần nữa làm dậy sóng giới mộ điệu và các cộng đồng xe côn tay trong nước.

Yamaha Exciter 155 VVA-TCS kế thừa trọn vẹn những “tinh tuý” của các phiên bản tiền nhiệm vốn đã làm nên tên tuổi của dòng siêu mô tô R-Series danh tiếng, đồng thời mang đến những cải tiến mạnh mẽ trong công nghệ vận hành.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khối động cơ 155cc tích hợp công nghệ Van biến thiên (VVA), giúp tối ưu hóa hiệu suất ở mọi dải vòng quay. Với tỷ số nén mới 11.6:1, xe đạt công suất tối đa lên đến 18.5 PS, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

Về trang bị, Exciter 155 VVA-TCS sở hữu hộp số 6 cấp kết hợp cùng bộ ly hợp A&S (Assist & Slipper) giúp việc chuyển số mượt mà, tay côn nhẹ hơn và ngăn chặn tình trạng bó cứng bánh sau khi dồn số gấp. Đặc biệt, tỷ số truyền thứ cấp đã được tối ưu hóa (từ 14/46 sang 14/48) giúp xe bứt tốc nhanh hơn ở các cấp số cao. Một tính năng mới thú vị là Bộ khuếch âm thanh đường nạp, tạo ra tiếng động cơ phấn khích hơn khi vận hành ở vòng tua cao.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trên dòng xe underbone của mình, Yamaha trang bị Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS). Công nghệ này giúp xe bám đường tốt hơn khi tăng tốc trong điều kiện địa hình trơn trượt, mang lại sự tự tin cho người điều khiển. Song song với TCS, hệ thống phanh ABS bánh trước kết hợp với đĩa phanh 267mm và cùm phanh 2 piston đảm bảo lực phanh ổn định, hạn chế hiện tượng trượt bánh khi phanh gấp.

Tương tự với nhiều dòng xe trên thị trường của Yamaha Việt Nam, Exciter 155 VVA-TCS cũng sở hữu khả năng liên kết với ứng dụng Yamaha Motor On (Y-On). Thông qua bộ điều khiển SCCU, người dùng có thể đồng bộ điện thoại với xe để theo dõi hành trình, vị trí đỗ xe, lịch bảo dưỡng và nhận cảnh báo sự cố trực tiếp. Thêm vào đó, mặt đồng hồ trung tâm cũng được chuyển sang dạng kỹ thuật số đa chức năng, hiển thị trực quan các dữ liệu vận hành theo thời gian thực.

Về ngoại hình, xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế “Downforce Movement” lấy cảm hứng từ MotoGP, giúp giảm lực cản gió và tăng độ bám đường ở tốc độ cao. Các chi tiết như mặt nạ trước, đèn định vị “ánh mắt thú săn mồi” và kính chắn gió thể thao được tinh chỉnh để tạo diện mạo sắc nét và cao cấp hơn.

Với việc vốn luôn là một biểu tượng xe côn tay, Yamaha Exciter 155 VVA-TCS đã đánh dấu bước chuyển mình sang chuẩn mực "Sport-Premium" cao cấp, khẳng định vị thế và tinh thần "Out trình" trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Kết hợp cùng những công nghệ và tiện ích vượt trội, Exciter 155 VVA-TCS sở hữu năng lực vượt xa giới hạn của một mẫu xe côn tay thuần túy, trở thành kết tinh sự giao thoa giữa đam mê tốc độ và phong cách sống số văn minh của thế hệ dẫn đầu.

Trong đợt ra mắt này, Exciter 155 VVA-TCS mang đến 4 phiên bản khác nhau, gồm: Phiên bản tiêu chuẩn, Phiên bản cao cấp, Phiên bản SP và Phiên bản giới hạn, với dải màu sắc đa dạng cho từng phiên bản. Giá bán lẻ đang được đề xuất từ phía nhãn hàng dao động trong khoảng thấp nhất là 49.900.000 VNĐ cho Phiên bản tiêu chuẩn và cao nhất là 60.900.000 cho Phiên bản giới hạn, tuy nhiên đây chưa phải là giá bán chính thức của từng đại lý.