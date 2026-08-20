Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng

ANTD.VN -Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa triệt xóa nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng phục vụ việc che giấu, trung chuyển dòng tiền do các đối tượng phạm tội mà có.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo. Các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng xã hội với những tên gọi như “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt”, đăng tải, chạy quảng cáo bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường để thu hút khách hàng.

Các đối tượng trong vụ án

Để tạo lòng tin, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của các công ty sản xuất sắt, thép, cung cấp số điện thoại Hotline, kết bạn và trao đổi với khách hàng qua Zalo. Hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm được các đối tượng thu thập trên mạng để gửi cho khách hàng. Khi có người đặt mua, chúng làm giả hóa đơn, yêu cầu chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Công an xã Hóa Quỳ xác định Nguyễn Tiến Lâm (SN 2001), trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Để che giấu hành vi phạm tội, Lâm móc nối với Thái Văn Hoài (SN 1992), Phạm Ngọc Tú (SN 2006) cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An và Trần Như Luật (SN 1997) trú tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng mang tên người khác, sử dụng làm trung gian chuyển dòng tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng trong ổ nhóm này đều từng có thời gian cư trú tại Campuchia, Thái Lan, mới trở về Việt Nam chưa lâu. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an xã Hóa Quỳ đã huy động lực lượng, chia thành 4 tổ công tác, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lâm tại một chung cư ở TP HCM.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng.



