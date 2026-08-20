Chuyển cơ quan điều tra 9 vụ vi phạm, gian lận thương mại

Tiềm ẩn phức tạp

Thông tin với phóng viên, ông Kiều Đình Cảnh – Chi cục Phó Chi cục QLTT TP. Hà Nội cho biết, trong tháng vừa qua, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các hành vi vi phạm chủ yếu vẫn tập trung ở các nhóm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và các vi phạm phát sinh trong hoạt động thương mại điện tử. Phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng đa dạng, hàng hóa vi phạm được lưu thông thông qua cả các cơ sở kinh doanh truyền thống, kho chứa, điểm tập kết hàng hóa và các nền tảng trực tuyến.

Lực lượng Công an - Quản lý thị trường xử lý vụ gian lận thương mại

Đáng chú ý, ngày 06/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín, phát hiện nhiều chai LPG giả, LPG có dấu hiệu là hàng giả cùng 1.645 tem chống hàng giả, 257 màng co mang thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh gas.

Riêng tại cơ sở nạp LPG ở thôn Đông Trạch, xã Nam Phù, lực lượng chức năng xác định 1.142,4 kg khí LPG là hàng giả, trị giá hơn 31,4 triệu đồng. Kết quả xác minh cho thấy các cơ sở có mối liên hệ trong quá trình sang chiết, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ LPG, hình thành chuỗi từ nạp khí, đầu mối phân phối đến bán lẻ. Do vụ việc có dấu hiệu hình sự, toàn bộ hồ sơ và hàng hóa liên quan đã được chuyển cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm, tình trạng vi phạm tiếp tục xuất hiện ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng như thực phẩm, hàng gia dụng, thời trang, mỹ phẩm, thiết bị điện tử, đặc biệt là thực phẩm chế biến, đông lạnh, bánh kẹo, đồ uống và hàng phục vụ Tết Trung thu.

Phổ biến là việc không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc hàng hóa không đáp ứng quy định về nhãn mác, điều kiện lưu thông; một số hàng được chia nhỏ, tập kết tại kho trước khi đưa ra thị trường, gây khó khăn cho truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Song song, thương mại điện tử tiếp tục là kênh phát sinh vi phạm khi các đối tượng sử dụng sàn online, website, mạng xã hội và livestream để quảng cáo, bán hàng, trong khi thông tin về địa điểm kinh doanh, kho hàng và chủ thể thực tế không rõ ràng hoặc thường xuyên thay đổi. Hàng hóa được lưu trữ tại các điểm tập kết riêng lẻ, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xác minh và thu thập chứng cứ. Do đó, việc tăng cường giám sát trực tuyến kết hợp tiếp nhận phản ánh từ người dân và doanh nghiệp tiếp tục là giải pháp quan trọng trong phát hiện và xử lý vi phạm.

Chủ động tham mưu, đánh mạnh vi phạm “nóng”

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, Chi cục Quản lý thị trường đã tham mưu, ban hành nhiều văn bản với Thành phố; đồng thời chỉ đạo các Đội quản lý địa bàn nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch kiểm tra đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội; xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu, kinh doanh thuốc giả, bóng cười (N2O), phối hợp tuyên truyền phổ biến tác hại của thuốc lá điện tử trên địa bàn thành phố.

Cơ sở san chiết khí gas trái phép vụ việc bị phát hiện ngày 6/8/2026

Trong tháng 8, lực lượng QLTT phối hợp kiểm tra tổng số 562 vụ; qua đó phát hiện và xử lý 513 vụ vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc; tổng trị giá hàng tịch thu hơn 800 triệu đồng; trị giá hàng buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,1 tỷ đồng.

Ông Kiều Đình Cảnh cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, kiểm tra các nhóm hàng và phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao; tập trung vào hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thực phẩm, bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu, mỹ phẩm, thời trang, thiết bị điện tử và hàng hóa nhập khẩu.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh giám sát hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, website và mạng xã hội; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên ngành và chủ thể quyền để kịp thời xác minh nguồn gốc hàng hóa, làm rõ hành vi vi phạm và chuyển cơ quan điều tra đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn Thành phố.