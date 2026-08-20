Tự xưng là Tư lệnh với cấp hàm Thiếu tướng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

ANTD.VN - Nhằm tạo lòng tin, Long giới thiệu về Tập đoàn Đông Dương và mời anh T. tham gia. Anh T. tin tưởng nên đã nộp 110 triệu đồng cho vợ chồng Thiếu tướng giả…

Ngày 20-8, sau 3 ngày xét xử vụ án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, trú tại Hà Nội) tổng mức án chung là tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức”.

Với vai trò đồng phạm giúp sức về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Cao Thị Kim Loan (SN 1970, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ, vợ Hoa Hữu Long) cũng bị tuyên phạt 18 năm tù. Cùng tội danh này, 12 bị cáo khác lần lượt phải nhận mức án từ 3 năm tù đến 5 năm tù.

Vợ chồng Hoa Hữu Long và một đồng phạm giúp sức tích cực tại phiên tòa.

Vụ án từng được đưa ra xét xử sơ thẩm năm 2021 nhưng sau đó TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và ra quyết định hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5-4-2018, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) nhận được đơn của anh Đinh Anh T. (SN 1974, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan mạo danh là cán bộ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hứa hẹn “chạy việc” cho anh T. vào làm tại Tập đoàn Đông Dương.

Anh T. trình bày năm 2015, thông qua bạn bè, anh T. được Hoa Hữu Long cho biết Bộ Quốc phòng đang có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị của Bộ và sẽ thành lập mô hình hiệp quản lấy tên là Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10) do Long làm Tư lệnh. Để được làm việc trong Tập đoàn Đông Dương thì anh T. phải nộp tiền đi học các lớp bồi dưỡng như sơ cấp chính trị, sỹ quan tham mưu…

Nhằm tạo lòng tin, Long giới thiệu về Tập đoàn Đông Dương và mời anh T. tham gia. Anh T. tin tưởng nên đã nộp 110 triệu đồng cho Cao Thị Kim Loan (vợ Long) và Nguyễn Minh Sơn (tự xưng là Phó Tư lệnh Binh đoàn S10) không có biên nhận.

Long nhiều lần hứa hẹn nhưng anh T. vẫn không được vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương nên tìm hiểu thông tin thì được biết Tập đoàn Đông Dương (S10) là không có thật. Anh T. vì thế đã làm đơn tố cáo Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu người này phải trả lại tiền cho anh mình.

Qua trình điều tra cho thấy, Hoa Hữu Long tự xưng là Thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến S10, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm khác thực hiện việc tuyển nhân sự về làm việc cho S10, thu chi phí từ 65-110 triệu đồng/nhân sự.

Tính đến ngày 29-11-2017, Hoa Hữu Long và các đồng phạm đã thu hồ sơ của 951 nhân sự với tổng số hơn 83,5 tỷ đồng.

Bị cáo Hoa Hữu Long biết Tập đoàn Đông Dương (Tổ chức S10) không có thật nhưng đã có hành vi gian dối tự phong là Tư lệnh, Thiếu tướng, người đứng đầu tổ chức S10 và đứng ra tuyên truyền, đưa ra các văn bản không có thật, giới thiệu về bản thân cùng tổ chức S10 với các nhân sự, hứa hẹn phong cho họ có một cấp bậc, chức vụ trong quân đội nhân dân để họ tin tưởng nộp hồ sơ và tiền.

Long đã trực tiếp hoặc chỉ đạo Cao Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Sơn, Trần Duy Hưng, Phùng Thị Thanh Huế, Phạm Thế Hùng, Nguyễn Tân Mão, Hoa Bách Tùng cùng một số đối tượng khác thu tiền, hồ sơ của các lao động, sau đó không thực hiện như đã hứa và chưa trả lại tiền cho họ.

Cao Thị Kim Loan là vợ của Hoa Hữu Long, với vai trò tự phong là Trưởng ban kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, cấp bậc Đại tá, phụ trách tài chính của Tập đoàn đã giúp sức tích cực cho Hoa Hữu Long trong việc thu hồ sơ, lên danh sách và thu hơn 83,5 tỷ đồng của các nhân sự rồi chuyển lại cho Hoa Hữu Long.

Ngoài việc thu tiền của các nhân sự, Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan còn thu của Mạc Phúc Hải gần 16 tỷ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật… Tổng số tiền vợ chồng Long đã chiếm đoạt là hơn 99 tỷ đồng. Đến nay, vợ chồng bị cáo Hoa Hữu Long mới khắc phục được 4,2 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt gần 95 tỷ đồng.