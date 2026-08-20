Công an Thanh Hóa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

ANTD.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Minh Lương bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Văn Nhượng (SN 1985), khi đang lẩn trốn tại khu vực miền núi cao, hiểm trở thuộc tỉnh Lào Cai.

Bùi Văn Nhượng là đối tượng bị truy nã về tội “Giết người” theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. Năm 2019, sau khi gây án “Giết người” tại Campuchia, Nhượng trốn về Việt Nam. Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, tìm đến những khu vực xa xôi, hẻo lánh của các tỉnh miền núi phía Bắc để ẩn náu.

Trong thời gian lẩn trốn, Nhượng tham gia khai thác vàng trái phép tại những khu vực rừng núi cách xa khu dân cư, ít người qua lại. Vốn nghiện ma túy, đối tượng gần như chỉ sinh hoạt trong nhóm người cùng khai thác vàng, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Thông qua các biện pháp công tác, lực lượng chức năng xác định đối tượng đang lẩn trốn tại xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi xác định được địa bàn nơi Nhượng lẩn trốn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử Tổ công tác truy nã đến Lào Cai, khẩn trương phối hợp xác minh, tổ chức truy bắt đối tượng.

Đối tượng Bùi Văn Nhượng

Ngày 19-8, Tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triển khai phương án vây bắt, khống chế và bắt giữ thành công Bùi Văn Nhượng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt đối tượng truy nã

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.