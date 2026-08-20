Truy bắt nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố, chém người gây thương tích

ANTD.VN - Nhóm 12 thanh thiếu niên được xác định có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Tây Tựu, Hà Nội.

Ngày 14-8-2026, Công an phường Tây Tựu tiếp nhận tin báo của ông T.V.T trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội về việc con trai bị một nhóm nam thanh niên dùng hung khí chém gây thương tích tại khu vực đường Tây Thăng Long, xảy ra trước đó 2 ngày.

Công an phường Tây Tựu đã khẩn trương vào cuộc, điều tra xác minh làm rõ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Theo thông từ Bệnh viện, nạn nhân bị nhiều vết thương ở hai tay, trong đó có vết thương làm đứt gân duỗi.

Quá trình xác minh vụ việc, Công an Tây Tựu xác định có 12 đối tượng liên quan, chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Các đối tượng gồm: Phí Anh Đức (SN 2008); Nguyễn Đức Hải (SN 2008); N.Đ.K. (SN 2010); L.V.T (SN 2009) cùng trú xã Hoài Đức, Hà Nội; N.Q.M. (SN 2009); N.K.M. (SN 2009); N.Đ.T. (SN 2009); N.K.B. (SN 2009) cùng trú xã Sơn Đồng, Hà Nội; C.H.V. (SN 2008); N.V.A. (SN 2007) cùng trú phường Tây Tựu, Hà Nội; N.H.Đ.Q. (SN 2009); H.H.Đ. (SN 2009) cùng trú phường Xuân Phương, Hà Nội.

Tối 12-8, nhóm đối tượng này có hành vi điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rồ ga, bấm còi, mang theo hung khí trên các tuyến đường.

Sau đó, khi cả nhóm tản mát đi nhiều hướng, Phí Anh Đức và Nguyễn Đức Hải vẫn tiếp tục lang thang, sử dụng kiếm chém gây thương tích cho con trai ông T.

Công an phường Tây Tựu đã thu giữ 4 thanh kiếm, trong đó có kiếm tự chế dài khoảng 85–90 cm và kiếm Nhật dài khoảng 1m.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Tây Tựu đã ra quyết định bắt khẩn cấp 11 đối tượng có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự; 1 đối tượng ra tự thú; riêng hành vi dùng hung khí chém người gây thương tích của có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an phường Tây Tựu đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.