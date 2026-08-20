Hà Nội: Phát hiện vi phạm tại 9 cơ sở dược, mỹ phẩm, phạt tiền hơn 500 triệu đồng

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa công khai danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính (từ ngày 10/8/2026 đến ngày 14/8/2026) với tổng số tiền 504 triệu đồng.

Theo danh sách, Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Goldmark Clinic (GH T3.R4, tầng 3, tòa nhà R4, TTTM Goldmark clinic, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) với số tiền 45 triệu đồng.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Goldmark Clinic đã có hành vi vi phạm như: Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật;

Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế Hà Nội đã tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 000526/NĐ-CCHN của ông Bùi Văn Dung do Sở Y tế tỉnh Nam Định cấp ngày 19/12/2012 trong thời gian 02 tháng.

Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 3193/HNO-GPHĐ/CL1 do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 23/5/2024 cho Phòng khám thuộc công ty này trong thời gian 03 tháng.

Tiếp đến là Công ty TNHH Kamily (Số 119-121 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội), cơ sở này bị xử phạt 267 triệu đồng do có nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, cơ sở này không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật. Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa.

Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế. Không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật. Không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu.

Ngoài ra, công ty này còn quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài bị phạt tiền, công ty này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 4155/HNO-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 12/12/2025 cho Phòng khám trực thuộc trong thời gian 06 tháng. Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 010229/CCHN-BQP của ông Đặng Quang Đức do Bộ Quốc phòng cấp ngày 11/7/2017 trong thời gian 4,5 tháng.

Một cơ sở khác cũng nằm trong danh sách xử phạt lần này là Công ty Cổ phần Thương mại Dược Mỹ phẩm An Sinh (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 113 - 115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Quầy 215, tầng 2 Trung tâm phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Công ty Cổ phần Thương mại Dược Mỹ phẩm An Sinh bị xử phạt 30 triệu đồng do Bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cũng mắc lỗi tương tự, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Phú Group (Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, Tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Địa điểm kinh doanh tầng 2 - BT2 - 10 KĐT mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (nay là Tầng 2 - BT2 - 10 KĐT mới Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) bị xử phạt 30 triệu đồng.

Theo danh sách, Công ty TNHH Ánh Duyên Dental Lab (Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh: Số 160, ngõ 173, phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) bị xử phạt 105 triệu đồng do chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế không thực hiện việc công bố kết quả phân loại thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật.

Cơ sở mua bán thiết bị y tế chưa nộp hồ sơ công bố về Sở Y tế nơi đặt địa điểm mua bán khi thực hiện mua bán thiết bị y tế.