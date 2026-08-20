Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có

ANTD.VN - Công an xã Thượng Phúc, Hà Nội vừa phát hiện 2 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra, đêm 1/8/2026, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản tại một công trường xây dựng trên địa bàn, Nguyễn Trần Quang Minh (sinh năm: 2007; HKTT: thôn Bá Thôn, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) đã thực hiện hành vi chiếm đoạt một cuộn dây đồng có trọng lượng 32,1 kg.

Hai đối tượng trong vụ án

Sau khi đưa tài sản ra khỏi công trường, Minh cho Trần Ngọc Tuấn (sinh năm: 2007; HKTT: thôn Bá Thôn, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) biết đây là tài sản do mình trộm cắp mà có. Tuy nhiên, Tuấn vẫn đồng ý cùng Minh vận chuyển số tài sản trên đến một cơ sở thu mua phế liệu để bán với giá 9,6 triệu đồng. Sau khi bán được tài sản, Tuấn nhận 3 triệu đồng từ số tiền thu được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Quang Minh về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự và Trần Ngọc Tuấn về tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Đối với các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp cần rà soát, gia cố lại hệ thống cửa, khóa và lắp các thiết bị giám sát phục vụ tốt cho công tác bảo vệ. Tuyển chọn và bố trí lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, được tập huấn thường xuyên về xử lý các tình huống đột xuất xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra vào những giờ đối tượng hay gây án, nhất là ban đêm... nhằm kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn. Đồng thời tuyệt đối không tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.