Xử lý nghiêm vi phạm để ‘nắn’ ý thức hộ kinh doanh

ANTD.VN -“Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại từ đầu năm 2026 đến ngày 14-9 của đơn vị tăng so với cùng kỳ năm 2025. Chúng tôi xác định rõ, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, thì xử lý nghiêm vi phạm chính là để ‘nắn’ ý thức hộ kinh doanh”, chỉ huy Đội Quản lý thị trường số 8 – Chi cục QLTT TP. Hà Nội nêu rõ.

Kết quả 9 tháng đầu năm của Đội Quản lý thị trường số 8 là những con số “biết nói: kiểm tra 216 vụ (trong đó có 4 vụ chuyển cơ quan điều tra); so sánh với năm 2025 là 216/ 165 vụ = 131%;

Tổng số tiền xử lý vi phạm là trên 10 tỷ đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 2,4 tỷ đồng; bán hàng tịch thu số tiền trên 483 triệu đồng; tổng thu nộp ngân sách số tiền hơn 2,9 tỷ đồng (So sánh với năm 2025 là 2.929.052.000 / 2.700.000.000 = 109%).

Lực lượng Công an và Đội QLTT số 8 kiểm đếm hàng hóa vi phạm

Chưa hết, chỉ huy Đội QLTT số 8 thông tin, giá trị hàng tịch thu trong 9 tháng đầu năm của đơn vị là hơn 1,2 tỷ đồng; giá trị hàng tiêu hủy là hơn 1,2 tỷ đồng; và giá trị hàng hóa vi phạm chuyển Cơ quan điều tra khởi tố là gần 4,9 tỷ đồng.

Một trong những kết quả nổi bật thời gian qua của Đội QLTT số 8, là ngày 25-6, đơn vị phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh tại thôn 8 Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, do Nguyễn Đăng T, sinh năm 1992, tại Phù Đổng làm chủ.

Kết quả phát hiện hàng hoá là quần áo được chứa trong tầng hầm và trên tầng cao của toà nhà với số lượng rất lớn mang các nhãn hiệu: Adidas, Lacoste, Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Versace, Dior, Moncler, D&G, Nike; số lượng lên đến 33.670 sản phẩm, tổng trị giá theo giá niêm yết trên 4 tỷ đồng.

Toàn bộ hàng hoá sau đó đã được đoàn kiểm tra liên ngành đựng trong 361 bao tải và vận chuyển bằng 8 xe ô tô tải về kho hàng tạm giữ, hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan điều tra Công an Thành phố. Và vụ việc tiếp đó đã được Cơ quan điều tra Công an Thành phố khởi tố.

Ở một mảng công tác quan trọng khác, là phòng ngừa, đấu tranh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 14/9/2026, Đội Quản lý thị trường số 8 đã kiểm tra 113 vụ (trong đó có 4 vụ chuyển cơ quan điều tra); so sánh với năm 2025 là 113/111 vụ = 102%.

Qua đó, cơ quan Quản lý thị thường đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 978 triệu đồng; giá trị hàng tiêu hủy hơn 755 triệu đồng; giá trị hàng hóa vi phạm chuyển khởi tố hơn 4,8 tỷ đồng; và tổng số tiền xử lý vi phạm là hơn 6,6 tỷ đồng.