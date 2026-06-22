ANTD.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận vị trí đấu nối giữa đường trục dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận TP Hà Nội.

Để hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, bảo đảm kết nối nhanh, thuận lợi và đồng bộ với hệ thống đường bộ hiện hữu, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đấu nối nút giao giữa đường trục dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên gọi cũ là Khu đô thị thể thao Olympic) với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại Km194+209, gần nút giao Thường Tín.

Sau khi nút giao mới được đưa vào khai thác, các nhánh đường thuộc nút giao Thường Tín, hiện kết nối đường tỉnh 427 với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ được đóng lại.

Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty CP Vinhomes thực hiện các thủ tục về đấu nối và phối hợp chặt chẽ với Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thống nhất phương án thiết kế nút giao, tổ chức giao thông, phương án thu phí và bố trí thiết bị thu phí.

Sẽ xây dựng nút giao kết nối Khu đô thị thể thao Olympic với cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

Phương án thiết kế nút giao phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông, thuận lợi cho các phương tiện ra vào và lưu thông trên tuyến cao tốc.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang áp dụng hình thức thu phí kín, trong đó phương tiện được kiểm soát thông qua các trạm thu phí đầu vào và đầu ra. Vì vậy, việc bổ sung nút giao mới sẽ phải đi kèm hệ thống trạm thu phí tại các nhánh ra - vào cao tốc để đồng bộ với hệ thống thu phí đang vận hành.

Bộ Xây dựng nêu rõ chi phí đầu tư hoàn chỉnh nút giao, hệ thống thu phí và các chi phí tại nút giao đấu nối không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ. Toàn bộ chi phí này do chủ đầu tư xây dựng nút giao chi trả.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được HĐND Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư với hơn 9.000 ha, tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, hướng tới đủ điều kiện đăng cai ASIAD và Olympic.

Theo kế hoạch, Khu liên hợp thể thao và sân vận động sẽ hoàn thành vào quý II/2030, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành năm 2035.