Nữ nhân viên xe đẩy nhặt được chiếc túi xách đựng gần nửa tỷ đồng tiền mặt ở sân bay

ANTD.VN - Chiếc túi xách hơn 466 triệu đồng bị bỏ quên ở nhà ga T1- sân bay Nội Bài vào rạng sáng nay 22/6 đã được một nữ nhân viên xe đẩy nhặt được, bàn giao cho lực lượng chức năng và trao trả cho hành khách.

Trung tâm khai thác Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, nữ nhân viên xe đẩy Bùi Thị Huyên- người vừa nhặt được chiếc ví với hơn 53 triệu đồng tiền mặt của một hành khách vào sáng 20/6 lại vừa “hữu duyên”, nhặt được một chiếc túi xách với số tiền cực khủng.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng nay 22/6, chị Bùi Thị Huyên, nhân viên xe đẩy thuộc Đội xe đẩy, Trung tâm khai thác ga Nội Bài đã phát hiện chiếc túi xách nằm trơ trọi ở khu vực nhà ga T1. Ngay sau đó, chị Huyên đã báo cáo cho lực lượng chức năng liên quan.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, kiểm đếm tài sản với số tiền mặt lên đến 466,2 triệu đồng.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, vị khách bỏ quên chiếc túi đã hớt hải trở lại sân bay tìm đồ và vỡ oà cảm xúc khi thấy tài sản giá trị lớn của mình vẫn còn nguyên vẹn.

Số tiền "khủng" hơn 466 triệu đồng của hành khách bỏ quên ở sân bay Nội Bài vào rạng sáng nay

Chị Huyên chia sẻ: "Cứ mỗi lần phát hiện đồ rơi là công việc thu gom xe đẩy thường ngày phải tạm gác lại ngay. Mình phải lập tức báo cho Đội trinh sát - Công an cửa khẩu Nội Bài. Chờ các anh ấy đến rà soát chất nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi mới bắt đầu kiểm tra trực quan và lập biên bản... Thức đêm làm việc đã mệt, thêm các thủ tục chờ đợi, kiểm đếm, lập biên bản lại càng mệt hơn. Tuy vậy khoảnh khắc nhìn khách vui sướng nhận lại được đồ thì mình cũng thấy nhẹ nhõm, vui lây".

Lực lượng chức năng và chị Huyên trao lại tài sản "khủng" bỏ quên cho hành khách

Ở Nội Bài, trả lại đồ rơi không chỉ là câu chuyện của lòng trung thực, không tham lam, mà đó còn là sự tuân thủ kỷ luật an ninh hàng không nghiêm ngặt, là sự hy sinh thầm lặng về thời gian, tiến độ công việc và cả những phút chợp mắt hiếm hoi.