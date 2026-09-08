Giải quyết chính sách với viên chức lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục khi sắp xếp thế nào?

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các địa phương về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục khi sắp xếp.

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các địa phương về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục khi sắp xếp.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này đã có Văn bản số 8617/BNV-TCBC hướng dẫn việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại các cơ sở giáo dục và việc chỉnh lý, quản lý bàn giao hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi sắp xếp cơ sở giáo dục.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát các nguyên tắc giải quyết chính sách quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP để chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các giải pháp khắc phục tình trạng thừa/thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Sau khi thực hiện đầy đủ các quy định nêu trên, trường hợp viên chức giáo dục giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo) thuộc các trường hợp chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và có nguyện vọng nghỉ việc theo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục thì địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo thẩm quyền, trừ trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Các trường hợp viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục (cũ) đã được cấp có thẩm quyền bố trí vào các vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mới (sau sắp xếp) thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế do chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.