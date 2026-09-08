Bảo đảm an toàn trong chi trả đền bù dự án bãi đỗ xe, vườn hoa đường Vành đai 1

ANTD.VN - Trong hai ngày 8 và 9-9, UBND phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án bãi đỗ xe, vườn hoa đường Vành đai 1. Cùng với bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực chi trả, Công an phường Ô Chợ Dừa triển khai các biện pháp phòng ngừa lừa đảo, đồng thời bố trí cán bộ, phương tiện hỗ trợ người dân sau khi nhận tiền.

Ngày 8-9, UBND phường Ô Chợ Dừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe, vườn hoa đường Vành đai 1. Hoạt động chi trả được triển khai trong hai ngày 8 và 9-9, dự kiến chi trả đợt 1 đối với 62 trường hợp.

Công an phường Ô Chợ Dừa tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho người dân

Thực hiện kế hoạch chi trả tiền của UBND phường, Công an phường Ô Chợ Dừa đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức chi trả. Lực lượng Công an phường được bố trí tại khu vực thực hiện chi trả, chủ động nắm tình hình, phân luồng, hướng dẫn và kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, góp phần để việc chi trả diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy định.

Chủ động phòng ngừa nguy cơ lừa đảo

Một trong những nội dung được Công an phường Ô Chợ Dừa đặc biệt chú trọng là tuyên truyền, cảnh báo người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo có thể xảy ra sau khi nhận khoản tiền lớn.

Cán bộ chiến sỹ hướng dẫn người dân các biện pháp an toàn, phòng ngừa tội phạm

Theo đó, cán bộ Công an phường trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, bảo mật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin liên quan đến tài khoản cho người lạ; đồng thời thận trọng trước các cuộc gọi, tin nhắn hoặc lời đề nghị chuyển tiền với những lý do bất thường.

Việc tuyên truyền được thực hiện ngay tại nơi chi trả nhằm giúp người dân chủ động nhận diện nguy cơ, nhất là trong thời điểm vừa nhận số tiền lớn. Qua đó, góp phần phòng ngừa tội phạm lợi dụng tâm lý chủ quan, thiếu cảnh giác để tiếp cận, dụ dỗ hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hỗ trợ người dân ngay sau khi nhận tiền

Không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa điểm chi trả, Công an phường Ô Chợ Dừa còn triển khai một hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Bảo đảm an toàn cho người dân sau khi nhận tiền đền bù

Đưa người dân di chuyển về nhà, ra ngân hàng một cách an toàn

Việc chủ động đưa đón, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ mất mát, cướp giật, lừa đảo mà còn giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến tiền đền bù.

Theo phương án được xây dựng, Công an phường bố trí cán bộ và phương tiện để hỗ trợ người dân sau khi nhận tiền có nhu cầu về nhà hoặc đến ngân hàng gửi tiền. Đây là sự hỗ trợ cần thiết, đặc biệt đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc còn tâm lý lo lắng khi phải mang theo khoản tiền lớn trên đường.

Việc chủ động đưa đón, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ mất mát, cướp giật, lừa đảo mà còn giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến tiền đền bù.

Một trường hợp đại diện hộ dân đang nằm viện, được lực lượng chức năng đến tận giường bệnh hoàn tất các thủ tục, đảm bảo quyền lợi

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ bảo đảm an toàn khu vực chi trả, tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo đến hỗ trợ người dân sau khi nhận tiền, Công an phường Ô Chợ Dừa đã góp phần bảo đảm hoạt động chi trả tiền đền bù dự án xây dựng bãi đỗ xe, vườn hoa Vành đai 1 diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đây cũng là một trong những cách làm cụ thể, thiết thực của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời gần dân, sát dân, kịp thời hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân trong quá trình triển khai các dự án phát triển hạ tầng của Thủ đô.

Ngay sau khi Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được thông tuyến kỹ thuật, các cơ quan chức năng bắt tay vào thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ để đảm bảo mỹ quan đô thị theo quy hoạch.

Tổng số thửa đất thuộc diện thu hồi, GPMB là 166 thửa, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức. Dự án này nhằm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ và khớp nối hạ tầng giao thông với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Hiện đã có 122 hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án, bằng 73% tổng số hộ dân thuộc diện GPMB, trong đó có 40 hộ dân tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.