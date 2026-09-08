Hơn 14.000 sinh viên sư phạm sẵn sàng về vùng biên dạy học nếu được hỗ trợ điều kiện phù hợp

ANTD.VN - Theo Bộ GD-ĐT, khảo sát tại 22 tỉnh, thành có xã biên giới ghi nhận 14.114 sinh viên sư phạm sẵn sàng ký cam kết phục vụ nếu được hỗ trợ và có điều kiện phù hợp, mở ra nguồn giáo viên tại chỗ đầy tiềm năng.

Các trường học vùng biên đang được chú trọng đầu tư quy mô cả về hạ tầng lẫn chất lượng đào tạo.

Theo Bộ GD-ĐT, khảo sát thực tiễn cho thấy, tại nhiều địa bàn biên giới vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, việc tuyển dụng gặp khó khăn, trong khi khả năng thu hút và giữ chân giáo viên công tác lâu dài còn hạn chế.

Nguồn nhân lực tại chỗ có tiềm năng nhưng chưa được tạo nguồn, đào tạo và sử dụng một cách hệ thống. Một số cơ sở giáo dục phải bố trí giáo viên dạy chéo môn, tăng tiết hoặc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT Nguyễn Anh Dũng, giáo viên là người địa phương có nhiều lợi thế về ngôn ngữ, văn hóa, khả năng thích nghi và sự gắn bó với cộng đồng. Học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biên giới, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học và sinh viên sư phạm có nguyện vọng trở về địa phương là những nguồn nhân lực quan trọng cần được quan tâm phát hiện, định hướng và hỗ trợ từ sớm.

Ông Dũng cũng cho biết, trong số 37.654 giáo viên được khảo sát có 64,7% là người địa phương. Đáng chú ý, ở nhóm học sinh, sinh viên: 996/1.863 học sinh trường dự bị đại học, chiếm 53,5% dự kiến lựa chọn ngành sư phạm;

Khảo sát 11.036/17.575 sinh viên sư phạm có mong muốn hoặc có thể cân nhắc công tác tại vùng biên giới. Đáng chú ý, 14.114 sinh viên rất sẵn sàng hoặc sẵn sàng ký cam kết phục vụ nếu được hỗ trợ đào tạo đầy đủ và có điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, việc phát huy nguồn nhân lực tại chỗ còn chịu tác động bởi điều kiện học tập, công tác hướng nghiệp, thông tin về nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm. Với sinh viên sư phạm, các yếu tố như việc làm sau tốt nghiệp, tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện sinh hoạt, môi trường công tác và cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến quyết định công tác, gắn bó tại vùng biên giới.

Nhiều chuyên gia cho rằng cần tạo nguồn giáo viên từ sớm, phát hiện và hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biên có năng lực, nguyện vọng theo ngành sư phạm.

Địa phương và cơ sở đào tạo cần phối hợp, gắn nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, địa bàn với tuyển sinh, đào tạo và việc làm sau tốt nghiệp. Chính sách hỗ trợ đào tạo nên đi kèm cam kết tuyển dụng, phục vụ và phân định rõ trách nhiệm của các bên.