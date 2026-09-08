Chủ tịch Hà Nội làm việc với lãnh đạo thành phố Seoul và Sejong Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác song phương

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có các hoạt động đối ngoại thúc đẩy hợp tác song phương với Thủ đô Seoul và ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác với thành phố Sejong của Hàn Quốc…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon

Ảnh: ﻿TTXVN



Trong khuôn khổ chương trình đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc, tham gia tháp tùng đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có hoạt động đối ngoại song phương với lãnh đạo Thủ đô Seoul và thành phố Sejong Hàn Quốc.

Cụ thể, chiều 7-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có cuộc làm việc song phương với Ngài Oh Se-hoon, Thị trưởng Seoul.

Tại đây, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai Thủ đô kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị (1996 - 2026). Nhìn lại chặng đường ba thập kỷ qua, quan hệ hợp tác song phương giữa hai Thủ đô Hà Nội và Seoul không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt…

Nhằm thúc đẩy hợp tác theo hướng thực chất hơn, qua trao đổi, lãnh đạo hai Thủ đô đã thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt: Về đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; Giao thông công cộng và phát triển đô thị xanh, bền vững; Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và kết nối doanh nghiệp; Giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch.

Nhân mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị, hai bên sẽ tiến tới thảo luận, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới trong các lĩnh vực trên, sớm định hình khuôn khổ hợp tác mới, trong đó xác định việc chuyển từ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sang cùng phối hợp triển khai những chương trình và dự án cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai Thủ đô.

Ngài Oh Se-hoon, Thị trưởng thành phố Seoul khẳng định tầm quan trọng và quan hệ đối tác, thân thiết lâu năm giữa Hà Nội – Seoul, đóng vai trò tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc. Seoul sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng Hà Nội để hướng tới một giai đoạn phát triển mới – thực chất hơn, hiệu quả hơn và cùng hướng tới tương lai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thị trưởng thành phố Sejong Jo Sang-ho ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục chuyến công tác, ngày 8-9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã thăm thành phố Sejong và chào xã giao Ngài Jo Sang-ho, Thị trưởng thành phố Sejong để trao đổi về mở rộng, thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương, ký kết Ý định thư về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố.

Tại đây, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, cuộc gặp là khởi đầu cho sự hợp tác phát triển giữa hai thành phố - Hà Nội và Sejong, thông qua việc ký kết Ý định thư. Sau Lễ ký kết, nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng cụ thể hóa các cam kết hợp tác thành những chương trình, hành động thực tiễn, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của hai thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị, thời gian tới, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác và cụ thể hóa thành các dự án, chương trình cụ thể trong các lĩnh vực về quản trị hành chính, thành phố thông minh, chuyển đổi số và quy hoạch đô thị bền vững. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học của hai địa phương; tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân.

Thị trưởng Jo Sang-ho bày tỏ nhất trí với các đề xuất của lãnh đạo thành phố Hà Nội và khẳng định ý nghĩa của việc ký kết hợp tác giữa hai thành phố, đánh dấu mốc khởi đầu mới và sẽ là cầu nối góp phần vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.