Vườn quốc gia Ba Vì sắp có cầu kính ngắm cảnh dài gần 120 m?

ANTD.VN -Nếu được TP Hà Nội và các Sở, ngành liên quan thông qua thì tới đây, doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng cầu kính ngắm cảnh (cầu kính Ba Vì) nằm trong khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Ba Vì.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng cầu kính ngắm cảnh (cầu kính Ba Vì) nằm trong khu du lịch sinh thái cốt 1.100 m (độ cao 1.100 m so với mực nước biển), tiểu khu 3, vườn quốc gia Ba Vì (xã Ba Vì) do doanh nghiệp đề xuất.

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường thể hiện, tổng diện tích thực hiện dự án là 7.000 m2 thuộc khu vực rừng đặc dụng. Do đó, khu vực thực hiện dự án có tính nhạy cảm về môi trường chủ yếu liên quan đến tài nguyên rừng, hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và cảnh quan của Vườn quốc gia Ba Vì.

Dự án có phía tây nằm tiếp giáp Đền thờ Bác Hồ, 3 phía còn lại tiếp giáp với cây rừng.

Hạng mục chính của dự án là công trình cầu kính với 7 móng trụ bê tông cốt thép, sàn/cầu thang dẫn lên cầu. Phần sàn cầu kính có đường cong dài 117,5 m, rộng 2,25 m.

Phối cảnh cầu kính ngắm cảnh trong Vườn quốc gia Ba Vì

Bên cạnh đó, trong phạm vi dự án còn xây dựng nhà điều hành bán vé, nhà dịch vụ ẩm thực, nhà dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà dịch vụ tổng hợp và 2 cụm nhà vệ sinh công cộng tập trung với tổng diện tích gần 260 m2.

Về phần hạ tầng cảnh quan và công trình sinh thái đề xuất có 4 "nhà tổ chim" (chòi ngắm cảnh trên cao với diện tích khoảng 20m2/chòi), điểm giải khát ngắm cảnh, cổng chào đá tự nhiên kết hợp bậc lên xuống, tuyến cầu cạn/đường dạo gỗ kết nối nội bộ dài 150 m, trạm xử lý nước thải tập trung.

Trong tổng diện tích 7.000 m2, chủ đầu tư sẽ giữ nguyên trạng và bảo vệ khoảng 5.900 m2 đất rừng đặc dụng tự nhiên. Phạm vi dự án không có công trình cần giải phóng mặt bằng, chủ yếu là các trảng cỏ, bụi cây.

Riêng hệ thống giao thông phục vụ dự án chủ yếu là mạng lưới giao thông hiện hữu của vườn quốc gia Ba Vì và tuyến đường kết nối từ khu vực bên ngoài.

Vườn quốc gia Ba Vì hiện đã được bàn giao về UBND TP Hà Nội quản lý

Từ quý 3/2028 sẽ bắt đầu đưa dự án vào vận hành khai thác, với công suất dự kiến phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của dự án khoảng 160.000 lượt khách/năm.

Theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2024 - 2030 được phê duyệt, vườn quốc gia Ba Vì đặt mục tiêu đến năm 2030 và các năm tiếp theo, lượng khách tham quan hằng năm đạt từ 1,2 - 2,4 triệu lượt tại các điểm và tuyến du lịch trong vườn, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15%; doanh thu từ du lịch đạt từ 250 - 500 tỷ đồng.

Cùng với đó là thiết lập 5 tuyến du lịch sinh thái (dài hơn 66 km) và 36 điểm du lịch (rộng hơn 1.678 ha), đưa vườn quốc gia Ba Vì trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, tiêu biểu của thủ đô Hà Nội và cả nước.

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2024 - 2030 là 2.492 tỷ đồng, gồm nguồn thu hoạt động và nguồn vốn xã hội hóa (kêu gọi đầu tư).

Công ty CP Đầu tư và thương mại Queenviet là đơn vị đề xuất đầu tư Đề án du lịch cầu kính ngắm cảnh trong Vườn quốc gia Ba Vì có địa chỉ tại tầng 1, số 530 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Hường.

Trước đó, vào tháng 4/2026, vườn quốc gia Ba Vì và Công ty CP Đầu tư và thương mại Queenviet đã ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì, địa điểm khu du lịch sinh thái cốt 1.100m với Vườn quốc gia Ba Vì, Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hạt kiểm lâm - Vườn quốc gia Ba Vì đã bàn giao ranh giới và hiện trạng tài nguyên rừng cho doanh nghiệp.

Vào tháng 6/2026, UBND TP Hà Nội đã tiếp nhận nguyên trạng quyền quản lý Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ NN&MT.