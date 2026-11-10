Lắng nghe ý kiến nhân dân để nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở

ANTD.VN - Ngày 10-11, Công an xã Tây Phương, Hà Nội tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, đánh giá tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn và tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân đối với trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã; Thượng tá Phạm Hồng Quân, Trưởng Công an xã và Thiếu tá Phùng Anh Nam, Phó Trưởng Công an xã. Tham dự hội nghị còn có đại diện các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, lãnh đạo 21 thôn dân cư, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng đông đảo nhân dân.

Chủ động giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Công an xã Tây Phương tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân

Đáng chú ý, tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an xã đã điều tra, làm rõ 37/42 vụ; toàn địa bàn xảy ra 27 vụ với 46 đối tượng phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Công tác phòng, chống ma túy, quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm triển khai.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả chung, hội nghị cũng dành thời gian để lực lượng Cảnh sát khu vực báo cáo kiểm điểm, tự đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn trong năm 2026. Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị, các cán bộ đã làm rõ những mặt công tác đã thực hiện tốt, những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm cá nhân; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác

Tại phần thảo luận, nhiều ý kiến của đại diện các thôn, cơ quan, đơn vị và người dân được nêu ra với tinh thần dân chủ, xây dựng, tập trung vào những vấn đề trực tiếp tác động đến đời sống dân sinh. Trong đó, đáng chú ý là công tác phối hợp bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; quản lý, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại các cụm công nghiệp, làng nghề mộc; công tác nắm tình hình, quản lý cư trú; xử lý vi phạm trật tự xây dựng và tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Phạm Hồng Quân - Trưởng Công an xã Tây Phương phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, bất cập trong quá trình phối hợp giải quyết vụ việc tại địa bàn dân cư, đồng thời đề xuất tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Những ý kiến này là cơ sở quan trọng để Công an xã nhìn nhận rõ hơn yêu cầu thực tiễn, kịp thời điều chỉnh phương pháp công tác, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Đồng chí yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng. Cùng với đó, cần tập trung đấu tranh, kéo giảm tội phạm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, điểm nghẽn liên quan đến ANTT, đất đai, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Đại diện người dân phát biểu ý kiến

Đại diện người dân phát biểu ý kiến

Đại diện người dân phát biểu ý kiến

Chỉ huy Công an xã Tây Phương giải đáp các ý kiến của người dân

Đặc biệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát địa bàn, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm các chỉ tiêu công tác được triển khai thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò của lực lượng Cảnh sát khu vực trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Thượng tá Phạm Hồng Quân, Trưởng Công an xã Tây Phương yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, coi đây là dịp để tự soi, tự sửa, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Cảnh sát khu vực phải thực sự bám dân, gần dân, hiểu dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; chủ động phát hiện, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để những mâu thuẫn, vụ việc nhỏ tích tụ thành phức tạp.

Theo đồng chí Trưởng Công an xã, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử và hiệu quả giải quyết công việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ chính là những yếu tố trực tiếp tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” không chỉ là dịp đánh giá toàn diện kết quả công tác bảo đảm ANTT mà còn là diễn đàn để người dân trực tiếp tham gia góp ý, giám sát, xây dựng lực lượng Công an xã. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác từ địa bàn cơ sở, xây dựng lực lượng Công an xã Tây Phương trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.