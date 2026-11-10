Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xác minh các mặt hàng và dịch vụ tăng giá bất thường

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá bán các mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến CPI trong những tháng cuối năm, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh các trường hợp giá tăng bất thường…

Hà Nội sẽ kiểm tra, xác minh các trường hợp giá vật liệu xây dựng tăng bất thường

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát gắn với việc thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số của thành phố.

Theo đó, đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2026 tăng từ 104% trở lên, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai các giải pháp quyết liệt để ổn định mặt bằng giá các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu như cát, đá, sỏi, đất san lấp... Kiểm tra, xác minh các trường hợp giá vật liệu xây dựng tăng bất thường; làm rõ chênh lệch giữa giá tại mỏ, giá tại bãi tập kết và giá giao tại công trình.

Cùng đó, theo dõi chặt chẽ biến động giá dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, dịch vụ trông giữ phương tiện; kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá dịch vụ theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp các địa phương, doanh nghiệp tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Sở Công Thương được giao chủ trì, theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu trên địa bàn; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá bán các mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến CPI như gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, trứng, dầu ăn, đường, sữa, thực phẩm chế biến, giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp.

Công an Thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm buôn lậu; buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng; đầu cơ găm hàng, nâng giá kiếm lợi bất chính; các hoạt động sản xuất - kinh doanh vi phạm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện cấp phép cho các xe ô tô chở hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu của các đơn vị theo đề nghị của Sở Công Thương được hoạt động 24/24h tại khu vực nội thành.

Đối với nhóm thuốc và dịch vụ y tế, UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát phương án điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền; phối hợp Thống kê Hà Nội đánh giá tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền...

Về nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các điểm tổ chức sự kiện. Kiểm soát tình trạng tự ý tăng giá dịch vụ, phụ thu không đúng quy định trong dịp tổ chức sự kiện, lễ hội cuối năm…

UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường, xã tập trung khảo sát, xác định những mặt hàng tăng giá bất thường trên địa bàn; rà soát giá dịch vụ trông giữ phương tiện, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và các dịch vụ khác; kiểm tra các khoản thu tại chợ, điểm kinh doanh, điểm trông giữ phương tiện...