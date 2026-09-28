Đề xuất làm du lịch sinh thái có vườn thú bán hoang dã ở Ba Vì

ANTD.VN - Dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần có safari (vườn thú bán hoang dã) được Sun Group đề xuất đầu tư nằm tại xã Ba Vì, TP Hà Nội.

Sở Tài chính Hà Nội cho biết đã nhận được đề nghị của Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời về việc được lựa chọn thực hiện dự án quần thể du lịch sinh thái (safari) Ba Vì theo trường hợp đặc biệt tại luật Thủ đô.

Theo đó, dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần có safari (vườn thú bán hoang dã) nằm tại xã Ba Vì. Dự án được đề xuất nghiên cứu đầu tư trên diện tích hơn 580 ha, thực hiện trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 khoảng 251 ha và giai đoạn 2 gần 330 ha.

Tổng diện tích xây dựng tối đa tại dự án khoảng 728.000 m2 (tương ứng 72,8 ha), mật độ thực tế 13% với công trình cao 1 - 5 tầng theo từng khu chức năng. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất cho cây xanh, mặt nước khoảng 446,89 ha (76,95%) gồm công viên chuyên đề, cây xanh cảnh quan, mặt nước, cây xanh cách ly.

Sun Group muốn xây dựng safari bán hoang dã ở Ba Vì, Hà Nội

Phần đất thương mại, dịch vụ khoảng 30,91 ha (5,32%); đất dịch vụ du lịch khoảng 43,88 ha (7,56%); đất nghiên cứu, đào tạo, giải trí, giáo dục và trải nghiệm động vật khoảng 8,34 ha (1,44%)...

Giai đoạn 1 (2026 - 2028), dự án có thể đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Giai đoạn 2 (2027 - 2030) dự kiến đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 10.000 tỷ đồng, trong đó, nhà đầu tư góp 1.500 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Nếu được chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp của Sun Group sẽ thực hiện dự án từ quý 4/2026 và hoàn thành toàn bộ vào quý 1/2030. Trong đó, giai đoạn 1 có thể hoàn thành từ quý 4/2028.

Hiện tại, Việt Nam có một số khu safari thuộc các dự án của Tập đoàn Vingroup tại Phú Quốc (An Giang), Nam Hội An (Đà Nẵng), đảo Vũ Yên (Hải Phòng).

Trước đó, tháng 4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP. Hà Nội quản lý.