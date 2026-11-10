Đẩy mạnh rà soát, xác minh phương tiện đảm bảo an toàn giao thông

ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch của Công an Hà Nội về tổng rà soát phương tiện xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp; xe tải tự đổ dưới 15.000 kg; xe Limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách không đúng quy định, Công an xã Thạch Thất đã chủ động triển khai rà soát, xác minh các loại phương tiện trên địa bàn.

Bám sát yêu cầu của Kế hoạch, Công an xã Thạch Thất đã tổ chức rà soát, đối chiếu thông tin phương tiện trên cơ sở dữ liệu được cung cấp, kết hợp xác minh thực tế để làm rõ tình trạng quản lý, sử dụng phương tiện, thông tin chủ phương tiện và người điều khiển. Quá trình thực hiện được triển khai theo từng nhóm phương tiện, tập trung cập nhật, chuẩn hóa thông tin phục vụ công tác quản lý.

Cán bộ Công an xã Thạch Thất kiểm tra, xác minh và thu thập thông tin phương tiện

Theo kết quả rà soát, Công an xã đã xác minh 90 phương tiện theo dữ liệu được giao; tổ chức rà soát 150 xe mô tô của công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Kim Quan và 5 xe Limousine, tập trung xác minh thông tin phương tiện, chủ phương tiện và hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định.

Trong quá trình triển khai, đơn vị chú trọng đối chiếu thông tin trên hệ thống dữ liệu với tình hình thực tế, kịp thời phát hiện những trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Việc rà soát không chỉ phục vụ cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian tới, Công an xã Thạch Thất tiếp tục rà soát, xác minh các phương tiện thuộc diện quản lý theo Kế hoạch; tăng cường phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, các doanh nghiệp, chủ phương tiện và người dân trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện.

Thông qua việc triển khai Kế hoạch, Công an xã Thạch Thất từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu quản lý phương tiện, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.