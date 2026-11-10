Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới phát triển chuyên sâu

ANTD.VN - Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (Hà Nội) đang từng bước đổi mới hoạt động chuyên môn, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu và tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trên.

Đẩy mạnh phát triển chuyên môn, giảm áp lực chuyển tuyến

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị và phát triển các kỹ thuật mới. Công tác quản lý, điều hành, thực hiện quy chế chuyên môn được tăng cường, gắn với yêu cầu cải tiến chất lượng bệnh viện và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại Điểm Trạm Y tế Hợp Thanh, phục vụ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thôn Vài, xã Mỹ Đức.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc bệnh viện nâng quy mô giường kế hoạch từ 230 lên 270 giường. Trong 9 tháng, bệnh viện thực hiện 77.629 lượt khám, có 91.635 lượt người đến khám; tiếp nhận điều trị nội trú 14.890 bệnh nhân, đạt 76,36% kế hoạch năm. Tổng số ngày điều trị nội trú đạt 67.935 ngày, tương đương 72,58% kế hoạch.

Hoạt động cận lâm sàng và phẫu thuật cũng ghi nhận kết quả tích cực. Bệnh viện thực hiện 513.626 xét nghiệm, đạt 77,24% kế hoạch; 122.507 lượt chụp X-quang, đạt 99,2% kế hoạch; thực hiện 1.384 ca phẫu thuật, bằng 86,5% chỉ tiêu được giao. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 92%.

Đáng chú ý, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị ngay tại địa phương, giảm số trường hợp phải chuyển lên tuyến trên. Các kỹ thuật tiêu biểu gồm tán sỏi qua da bằng laser, nội soi cắt polyp buồng tử cung, cắt tử cung hoàn toàn và bán phần bằng phương pháp nội soi, phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có hỗ trợ của nội soi.

Việc phát triển các kỹ thuật này không chỉ mở rộng phạm vi chuyên môn mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí đi lại và hạn chế áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe, đồng thời đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm. Bệnh viện duy trì đăng ký khám trực tuyến, ưu tiên người bệnh đã đăng ký trước nhằm giảm thời gian chờ đợi, cải thiện quy trình tiếp đón và nâng cao chất lượng phục vụ.

Tăng cường hợp tác tuyến trên, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Xác định hợp tác chuyên môn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức đã chủ động kết nối với nhiều bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và cơ sở y tế tuyến trên.

Trong 9 tháng đầu năm, bệnh viện đã ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Thận Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Đồng thời, bệnh viện ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ toàn diện với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong hỗ trợ chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa; phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 trong đào tạo, triển khai các kỹ thuật như chụp, đọc kết quả cắt lớp vi tính và tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch.

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện

Thông qua hoạt động hợp tác, đội ngũ cán bộ y tế có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, được hỗ trợ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện từng bước phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng điều trị và năng lực xử trí những trường hợp bệnh phức tạp.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn tại bệnh viện, công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ y tế cơ sở cũng được triển khai tích cực. Bệnh viện đã tổ chức ký kết hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã Mỹ Đức, Hương Sơn và Phúc Sơn; đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các trạm y tế trên địa bàn trong quý IV/2026 và năm 2027.

Các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được cử trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, tập huấn chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế cơ sở.

Kết quả bước đầu cho thấy hoạt động hỗ trợ mang lại những chuyển biến thiết thực. Trạm Y tế xã Hương Sơn từng bước làm chủ kỹ thuật y học cổ truyền, phục hồi chức năng; triển khai mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Công tác quản lý bệnh lý mạn tính cũng được hỗ trợ nâng cao hiệu quả.

Tại Trạm Y tế xã Mỹ Đức, hoạt động hỗ trợ tập trung vào cập nhật chẩn đoán, điều trị viêm tai giữa ở trẻ em, nâng cao năng lực xử trí cấp cứu ban đầu và sốc phản vệ cho nhân viên y tế. Đối với các trạm y tế xã Phúc Sơn và Hồng Sơn, bệnh viện hỗ trợ hội chẩn từ xa.

Việc tăng cường kết nối giữa bệnh viện với y tế cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng thuận lợi hơn.

Chú trọng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số

Để đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, bệnh viện tiếp tục quan tâm công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện đơn vị có tổng số 344 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 81 bác sĩ, 23 dược sĩ; lực lượng điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên gồm 180 người.

Trong 9 tháng đầu năm, bệnh viện đã cử 7 bác sĩ đào tạo chuyên khoa I, 2 bác sĩ đào tạo chuyên khoa II, 9 điều dưỡng đào tạo chuyên khoa I và 58 cán bộ tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn.

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị Y tế AMB tổ chức Hội nghị bàn giao máy tán sỏi thận Laser 100W

Song song với đào tạo dài hạn, các hoạt động tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn, sinh hoạt khoa học và báo cáo ca bệnh được duy trì. Việc trao đổi những trường hợp bệnh khó, hiếm gặp góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường phối hợp giữa các khoa, phòng.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, bệnh viện đã triển khai hướng dẫn thông qua đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở với 24 đề tài và 6 sáng kiến cải tiến. Hoạt động của Hội đồng nghiên cứu khoa học được duy trì, các quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện phù hợp với đặc điểm chuyên môn của đơn vị.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bệnh viện từng bước đầu tư hạ tầng, thiết bị phục vụ số hóa công tác quản lý và khám chữa bệnh. Định hướng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp với thẻ khám bệnh, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ người bệnh đặt lịch tái khám thông qua ứng dụng E-heal.

Công tác dược lâm sàng cũng được quan tâm triển khai. Bệnh viện đã thành lập Tổ dược lâm sàng, từng bước xây dựng quy trình, danh mục sử dụng thuốc, cập nhật thông tin tương tác thuốc và chống chỉ định trên phần mềm quản lý. Hoạt động kiểm tra sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại các khoa, phòng được thực hiện thông qua hậu kiểm, phản hồi chuyên môn và đi buồng lâm sàng.

Khắc phục hạn chế, tạo đà hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Bên cạnh những kết quả đạt được, bệnh viện cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, tồn tại. Đáng chú ý là những vướng mắc liên quan đến văn bản hướng dẫn, đặc biệt trong công tác thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Một số khoa, phòng chưa thực sự chủ động trong công tác quản lý, tham mưu và triển khai kế hoạch; việc thực hiện quy trình chuyên môn ở một số bộ phận chưa đồng đều.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn còn những điểm cần khắc phục như việc tuân thủ vệ sinh tay chưa đầy đủ ở một số khoa, phân loại chất thải y tế còn sai sót tại một số thời điểm. Cơ sở vật chất tại một số khu vực, trong đó có nhà vệ sinh và tường nhà ở một số khoa, còn hạn chế.

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần điều trị u xơ tử cung cho bệnh nhân

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh; chủ động phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng điều trị nội trú và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Bệnh viện tiếp tục phát triển kỹ thuật mới, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật trình Sở Y tế; tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trên để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực chuyên môn. Công tác điều dưỡng tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, khảo sát mức độ hài lòng và khắc phục những hạn chế trong quá trình phục vụ.

Về đầu tư, bệnh viện sẽ giám sát việc lắp đặt, bàn giao các thiết bị mua sắm từ ngân sách thành phố; tiếp tục bảo dưỡng các thiết bị lớn như máy chụp cắt lớp vi tính, X-quang, siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa và thiết bị phẫu thuật nội soi. Đồng thời, xây dựng kế hoạch dự trù vật tư, hóa chất phục vụ công tác đấu thầu năm 2027.

Đặc biệt, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh, phối hợp với các trạm y tế xây dựng mô hình bệnh tật tại địa phương, từng bước hình thành dữ liệu hồ sơ sức khỏe toàn dân.

Với mục tiêu xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, chất lượng, thân thiện, xanh - sạch - đẹp, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức đang từng bước củng cố năng lực hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả phục vụ. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cùng định hướng đầu tư, phát triển kỹ thuật và tăng cường liên kết y tế sẽ là nền tảng để bệnh viện tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.