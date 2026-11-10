Sở GD-ĐT Hà Nội trao 2.147 sách giáo khoa, sách bổ trợ cho học sinh Trường THCS Kim Liên

ANTD.VN - Địa phương phấn đấu đưa học sinh trường THCS Kim Liên trở lại học trực tiếp tại địa điểm đủ điều kiện trước ngày 15/11, bảo đảm an toàn và duy trì ổn định hoạt động giáo dục.

Hà Nội tập trung tìm địa điểm học tập an toàn, bổ sung sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh trường THCS Kim Liên sau vụ hỏa hoạn tại dãy phòng học tạm ngày 5-11. (Ảnh Lê Nguyên)

Góp phần giúp nhà trường và học sinh THCS Kim Liên, Phường Kim Liên sớm ổn định việc dạy và học sau vụ cháy ngày 5/11 tại khu nhà học tạm, ngày 9-11, Sở GD-ĐT Hà Nội đã trao hơn 2.147 cuốn sách giáo khoa, sách bổ trợ cho học sinh trường này.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc bố trí địa điểm học tập an toàn, bổ sung sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh là nhiệm vụ cần thiết. Sở đã kết nối với các đơn vị đồng hành để trao tặng sách và quà học tập, giúp các em có thêm điều kiện trở lại học tập bình thường.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản đề nghị các phòng chuyên môn của Sở tiếp tục hướng dẫn nhà trường triển khai kế hoạch dạy học bảo đảm chất lượng, đúng chương trình; phối hợp với địa phương rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm học tạm, bảo đảm an toàn trường học, an toàn phòng, chống cháy nổ. Nhà trường cũng cần quan tâm động viên tâm lý, giúp học sinh sớm ổn định tinh thần và bắt nhịp trở lại với việc học.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết, phường đang tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả vụ cháy, phối hợp với nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh rà soát, hỗ trợ các gia đình, đồng thời tổ chức bàn giao tài sản, đồ dùng học tập còn lại tại khu vực xảy ra cháy.

Đến ngày 6/11, địa phương đã huy động gần 700 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp các gia đình, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cơ sở học tập mới, phấn đấu đưa học sinh trở lại học trực tiếp tại địa điểm đủ điều kiện trước ngày 15/11, bảo đảm an toàn và duy trì ổn định hoạt động giáo dục.

"Sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành và cộng đồng là nguồn động lực để nhà trường vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Sự cố ngày 5/11 là mất mát lớn đối với thầy và trò nhà trường. Ngay sau vụ việc, tập thể cán bộ, giáo viên đã nỗ lực duy trì việc học trực tuyến, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để sớm đưa học sinh trở lại học trực tiếp" - Hiệu trưởng trường THCS Kim Liên Đào Hồng Hạnh cho biết.