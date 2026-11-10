Cần quy định rõ trách nhiệm nếu công trình quảng cáo bị đổ, sập, gây tai nạn

ANTD.VN - Công trình quảng cáo là cần thiết song phải an toàn với người đi đường, phù hợp với không gian đô thị và tôn trọng đời sống của người dân…

Trong phiên thảo luận tổ tại hội trường sáng nay, 10-11, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP.HCM) tán thành việc sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Quảng cáo nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật về quy hoạch, báo chí...

Theo đại biểu, ngày nay, quảng cáo đã hiện diện rộng khắp và trở thành một phần quen thuộc của đời sống, từ quốc lộ đến đường làng, ngõ xóm; từ đô thị lớn đến những vùng quê. Sự hiện diện ấy đòi hỏi vừa phải có cơ chế để tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo phát triển, vừa bảo đảm an toàn, mỹ quan và quyền lợi của người dân.

Qua nghiên cứu dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Vũ Trung đã cho ý kiến vào 3 nội dung. Thứ nhất, đại biểu ghi nhận dự thảo Luật đã tiếp thu ý kiến về Điều 31, trình tự xin ý kiến các sở, ngành, thời hạn trả lời và thời hạn cấp phép vẫn được duy trì nay áp dụng chung, song quy trình vẫn có nhiều bước phối hợp.

“Tôi đề nghị sửa điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 31 theo hướng nộp hồ sơ điện tử tại một đầu mối; cơ quan tiếp nhận tự lấy ý kiến liên ngành và khai thác dữ liệu nhà nước đã có, không yêu cầu doanh nghiệp đi xin hoặc nộp lại. Nếu từ chối cấp phép, phải nêu rõ căn cứ và lý do” - đại biểu đề xuất.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP.HCM) phát biểu

Thứ hai, về bảo vệ chủ sở hữu công trình và người dân chịu tác động, với việc bổ sung tại Điều 31 Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, đại biểu đề nghị có sự đồng ý hợp pháp của chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý công trình, đất đai; hồ sơ phải thể hiện vị trí, kích thước, phương án liên kết và khoảng cách với công trình lân cận.

Với màn hình lớn, bảng độc lập hoặc vị trí trong khu dân cư, gần di tích, trường học, bệnh viện, cơ sở nghiên cứu, và không gian công cộng, nút giao thông quan trọng, cần thông tin cho người dân chịu tác động trực tiếp và có cơ chế tiếp nhận, trả lời ý kiến. Đây không phải quyền phủ quyết của từng hộ dân, mà là cách để cơ quan cấp phép xem xét các phản ánh có căn cứ về che chắn, ánh sáng, tiếng ồn, an toàn và mỹ quan.

Thứ ba, về bổ sung yêu cầu an toàn công trình, giao thông và môi trường (Điều 27, Điều 28 và Điều 31 dự thảo Luật), cần khẳng định rằng bỏ quy hoạch quảng cáo ngoài trời không đồng nghĩa với giảm yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và cảnh quan.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung đề nghị quy định rõ trách nhiệm khảo sát, thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và tháo dỡ công trình quảng cáo; chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý phải kịp thời khắc phục nguy cơ mất an toàn và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu công trình đổ, sập, chập điện hoặc gây tai nạn. Với màn hình quảng cáo điện tử, cần có giới hạn về độ sáng, hiệu ứng nhấp nháy và thời gian hoạt động ban đêm để tránh gây chói mắt, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt của người dân. Băng-rôn, vật liệu quảng cáo cũng phải được tháo dỡ, thu gom khi hết hạn hoặc hư hỏng, tránh phát sinh rác thải và làm mất mỹ quan đô thị.

“Dự thảo Luật đã tháo gỡ được một vướng mắc pháp lý về quy hoạch và đã chỉnh lý thủ tục theo hướng giữ lại trình tự, thời hạn cần thiết. Phần cần hoàn thiện tiếp là làm rõ công cụ công khai vị trí, tiêu chí cảnh quan và an toàn, cách lấy ý kiến cộng đồng, cơ chế phối hợp và hướng dẫn chuyển tiếp. Quảng cáo có vai trò thiết thực với hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp thông tin. Nhưng công trình quảng cáo phải an toàn với người đi đường, phù hợp với không gian đô thị và tôn trọng đời sống của người dân” - đại biểu nhấn mạnh.