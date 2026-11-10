Gần 300 người đứng đầu cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn

ANTD.VN - Khoảng 300 người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh trên địa bàn phường Dương Nội đã được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy giả định

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho gần 300 học viên là người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh trên địa bàn phường Dương Nội.

Tại chương trình, báo cáo viên đã thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và phường Dương Nội nói riêng. Đồng thời, phổ biến những quy định pháp luật hiện hành về PCCC&CNCH, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, chủ động phòng ngừa và xử lý khi có sự cố xảy ra.

Các học viên được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Trong đó, tập trung vào các nguyên nhân phổ biến như sự cố hệ thống điện, thiết bị điện, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không bảo đảm an toàn; tình trạng sắp xếp hàng hóa, vật dụng thiếu khoa học, gây cản trở lối thoát nạn và ảnh hưởng đến công tác chữa cháy.

Thông qua các tình huống thực tế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phân tích những sai sót thường gặp, hướng dẫn biện pháp khắc phục, đồng thời yêu cầu người đứng đầu cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC tại nơi làm việc, kinh doanh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là phần thực hành nghiệp vụ. Các học viên được trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai lăng, vòi chữa cháy và thực hành các kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói.

Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, học viên được làm quen với thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy, cách tiếp cận đám cháy ban đầu và xử lý tình huống phù hợp. Đối với kỹ năng thoát nạn, các nội dung tập trung vào phương pháp di chuyển trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, tránh hít phải khói, khí độc và lựa chọn hướng thoát hiểm an toàn.

Các học viên tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH trên địa bàn phường Dương Nội

Việc kết hợp giữa tuyên truyền kiến thức pháp luật với huấn luyện thực hành giúp học viên không chỉ nắm được các quy định mà còn có khả năng vận dụng vào thực tế. Đây là yếu tố quan trọng bởi trong những phút đầu khi xảy ra cháy, việc phát hiện sớm, báo động kịp thời, tổ chức thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ có ý nghĩa quyết định trong hạn chế thiệt hại.

Thông qua chương trình, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC&CNCH.

Qua đó, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, duy trì các điều kiện an toàn về PCCC, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi có sự cố. Mục tiêu đặt ra là phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần xây dựng địa bàn phường Dương Nội an toàn về PCCC&CNCH.